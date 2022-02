Chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Tính từ ngày 5/1 đến 14/2, Hội CTĐ tỉnh đã vận động tiếp nhận được 3.032 đơn vị máu. Máu là sản phẩm y học rất cần thiết để cứu chữa người bệnh và người cần máu để điều trị không thể chờ đợi. Do đó, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn máu cứu người, đồng thời để các đợt tiếp nhận hiến máu đạt và vượt chỉ tiêu về số lượng so với kế hoạch đề ra, Hội CTĐ tỉnh rất mong nhận được sự hưởng ứng, chung tay của các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình thực hiện các đợt tiếp nhận máu, Hội CTĐ tỉnh cùng các huyện, thị xã, thành phố sẽ thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định để người dân an tâm tham gia hiến máu.