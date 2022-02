Bảo đảm HS đến trường an toàn, khoa học, hiệu quả

Sáng 8/2, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá về tình hình Tết, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Cùng tham dự cuộc họp, có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

CHI HƠN 240,3 TỶ ĐỒNG CHĂM LO TẾT

Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, ngân sách tỉnh đã chi hơn 240,3 tỷ đồng thực hiện đi thăm, tặng quà, trợ cấp Tết cho các cá nhân, tổ chức theo quy định, tăng hơn 9,27 tỷ đồng so với năm 2021. Trong đó, tăng số lượng hộ nghèo được trợ cấp Tết, bổ sung thêm thành phần được tỉnh trợ cấp là các tổ chức, cá nhân thuộc ngành y tế có đóng góp trong công tác phòng chống dịch và đối tượng là trẻ mồ côi cha/mẹ do COVID-19.

Ngoài nguồn ngân sách, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều huy động, vận động thêm các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ thêm cho các đối tượng hộ nghèo, bảo trợ xã hội, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để bảo đảm tất cả mọi người đều có điều kiện đón Tết. Việc trợ cấp Tết được triển khai đồng bộ, kịp thời có hướng dẫn rõ ràng, công khai và trực tiếp đến tận tay đối tượng, đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số đối tượng.

Về tình hình tiền lương, thưởng Tết tại các DN, toàn tỉnh có 137 DN báo cáo tình hình tiền lương cho 39.446 lao động; trong đó cao nhất 231 triệu đồng/người/tháng; thấp nhất 3,4 triệu đồng/người/tháng. Về thưởng Tết Nguyên đán, theo báo cáo của 118 DN, mức thưởng cao nhất là 167,8 triệu đồng/người; thấp nhất 500.000 đồng/người.

Các hoạt động đón Tết trên toàn tỉnh diễn ra vui tươi, lành mạnh và bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các hoạt động thương mại, du lịch diễn ra sôi động. BR-VT đứng thứ 2 trong cả nước (sau Tây Ninh) về lượng khách (gần 420 ngàn lượt khách) và doanh thu (khoảng 358 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ). Khách tắm biển an toàn, công tác phòng dịch, bình ổn giá trong các cơ sở dịch vụ chặt chẽ.

Bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế như tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số tuyến đường tập trung nhiều cơ sở du lịch, dịch vụ; quá tải một số cơ sở công cộng do lượng khách du lịch tăng cao; xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường buôn bán; tai nạn giao thông gia tăng trong những ngày Tết…

Để bảo đảm cho HS trở lại trường học tập trực tiếp một cách an toàn, khi tới trường, các em HS phải thực hiện nghiêm quy định 5K. Trong ảnh: HS Trường THPT Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu) được đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: KHÁNH CHI

DỊCH BỆNH ĐANG ĐƯỢC KIỂM SOÁT TỐT

Về công tác phòng chống dịch, qua báo cáo của các địa phương tại cuộc họp cho thấy, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, đi vào nề nếp. Phần lớn các ca F0 đều diễn tiến nhẹ. Nhiều địa phương không có ca nặng và trường hợp tử vong do COVID-19, đặc biệt là địa phương đã bao phủ vắc xin cao như huyện Côn Đảo, huyện Châu Đức.

Theo đánh giá của Sở Y tế, trong tuần (từ ngày 1/2 đến ngày 7/2), toàn tỉnh ghi nhận thêm 258 ca mắc mới. Trong đó có 85 ca cộng đồng và 173 ca trong các khu vực phong tỏa và các khu cách ly, giảm 205 ca so với 7 ngày trước đó (từ ngày 25/1 đến 31/1). Tính đến 12h ngày 7/2, toàn tỉnh có 91 “vùng xanh” (chiếm 97,6%); 2 “vùng vàng”; không còn “vùng cam” và “vùng đỏ”; tỷ lệ bệnh nhân điều trị khỏi đạt 93,4%; tỷ lệ tử vong chiếm 0,624%.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng trong thời gian tới vẫn còn là rất cao, nhất là biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 đã xâm nhập vào Việt Nam. Do đó, Sở Y tế đề nghị các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Riêng về việc tổ chức cho HS đi học trở lại trường an toàn sau Tết, bà Trần Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, ngành GD-ĐT phối hợp ngành y tế tổ chức xét nghiệm test nhanh cho các tất cả GV, nhân viên, người lao động và HS tại các cơ sở giáo dục đào tạo công lập trước khi trở lại trường dạy và học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Các trường học cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện học tập và phòng chống dịch để đón HS trở lại trường học trực tiếp an toàn.

Để bảo đảm an toàn trường học, toàn bộ HS sẽ được xét nghiệm nhanh COVID-19 trước khi đến trường học tập trực tiếp. Ảnh: KHÁNH CHI

BẢO ĐẢM THỜI GIAN MỞ CỬA TRƯỜNG HỌC

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chung sức đồng lòng nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến huyện, xã, phường trong việc triển khai tốt công tác chăm lo an sinh xã hội. Đó cũng là sự yêu thương, sẻ chia để tất cả mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, khách du lịch đến tỉnh du Xuân đông là tín hiệu rất tốt chứng tỏ hiệu quả công tác phòng dịch, khẳng định thương hiệu du lịch của BR-VT. Song ngành du lịch, các địa phương và các sở, ngành có liên quan cần tìm giải pháp hữu hiệu để du khách đến đông hơn mà không kẹt xe, không phàn nàn vì bị “chặt chém”. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành du lịch và chính quyền các địa phương tiếp tục vận động, dẫn dắt để người kinh doanh, nhất là khách sạn, hộ kinh doanh giữ chữ tín, không nâng giá.

Về việc đưa HS trở lại trường học, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành GD-ĐT bảo đảm thời gian mở cửa trường học theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GD-ĐT, bảo đảm để HS đi học an toàn, khoa học, hiệu quả, hợp lý và giúp các phụ huynh HS giảm bớt lo toan. Các địa phương phải hết sức quan tâm hỗ trợ để người dân chuẩn bị chu đáo cho con em đến trường đúng kế hoạch.

Trong bối cảnh các biến chủng mới của dịch COVID-19 vẫn đe dọa, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cần tập trung lực lượng tiêm vắc xin mũi 3 cho người dân trên tinh thần vắc xin phân bổ tới đâu phải tiêm hết tới đó; đồng thời có kế hoạch triển khai chặt chẽ, an toàn việc tiêm vắc xin cho trẻ nhỏ từ 5 tuổi trở lên.

Trước những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy cần vào cuộc quyết liệt, làm thật tâm, không qua loa, đối phó, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, tồn tại để khôi phục phát triển kinh tế, xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

MINH THIÊN