Xuân yêu thương đến với những gia đình khó khăn

Sáng 27/1, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” tặng quà Tết cho hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn thành phố.

Bà Mai Ngọc Oanh (bìa phải), Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Tại chương trình, 50 hộ nghèo được nhận 1 triệu đồng tiền mặt/hộ và nhu yếu phẩm; 50 hộ khó khăn được nhận 500 ngàn đồng tiền mặt/hộ và quà Tết nhu yếu phẩm. Cùng với 100 hộ trên, 950 hộ nghèo, khó khăn sẽ được UBND các xã, phường trao tận tay quà Tết, trong đó 500 hộ dân nhận tiền mặt 1 triệu đồng/hộ và 450 hộ dân nhận tiền mặt 500 ngàn đồng/hộ.

Tổng kinh phí 725 triệu đồng do Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam (Agribank) Chi nhánh TP. Vũng Tàu tài trợ 500 triệu đồng, Công ty Dầu khí Cửu Long tài trợ 150 triệu đồng và Hội Golf tỉnh BR-VT tài trợ 75 triệu đồng.

 Sáng 27/1, Sở LĐTBXH tổ chức chương trình tặng tiền trợ cấp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19.

Tại chương trình, đại diện Sở LĐTBXH đã trao tiền trợ cấp Tết cho 14 trẻ mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19 (10 triệu đồng/trẻ), kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh; trao tiền hỗ trợ đợt 2 cho 3 trẻ mồ côi cha, mẹ do COVID-19 (5 triệu đồng/trẻ) và 2 trẻ là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19 (1 triệu đồng/trẻ), kinh phí từ Qũy Bảo trợ Trẻ em Việt Nam; tặng 7 trẻ mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn (3 triệu đồng/trẻ), kinh phí từ Qũy Bảo trợ Trẻ em tỉnh.

Dịp này, cán bộ, nhân viên Ngân hàng BIDV BR-VT đã ủng hộ tặng quà Tết cho 14 trẻ mồ côi (1,4 triệu đồng/trẻ); nhóm thiện nguyện Hạnh Phúc (phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa) tặng 9 trẻ mồ côi (mỗi trẻ gồm 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500 ngàn đồng).

*Ngày 27/1, Đoàn lãnh đạo huyện Đất Đỏ, do ông Huỳnh Sơn Thái, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình có người thân mất vì COVID-19 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình thân nhân các ông, bà: Lâm Hữu Phước, Trương Thị Lành, Hồ Thị Sáu, Nguyễn Thị Dai và Võ Thị Trái. Tại mỗi nơi đến, đoàn đã chia sẻ nỗi đau thương, mất mát người thân, đồng thời thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các thành viên trong gia đình và trao tặng mỗi gia đình 2 triệu đồng tiền mặt nhằm động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, mất mát để sớm ổn định cuộc sống.

 Ngày 27/1, Hội LHPN huyện Xuyên Mộc phối hợp với Hội LHPN Công an huyện trao 120 phần quà cho gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng gồm: nhu yếu phẩm và 300 ngàn đồng tiền mặt. Chi phí do Hội Phụ nữ huyện vận động nhà hảo tâm hỗ trợ.

 Cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức vận động Ngân hàng BIDV chi nhánh huyện Châu Đức tặng 40 phần quà Tết cho các gia đình nghèo, khó khăn trên địa bàn 2 xã: Suối Nghệ, Bàu Chinh. Mỗi phần quà là 500 ngàn đồng tiền mặt.

Hội LHPN huyện Châu Đức cùng Hội LHPN Khối lực lượng vũ trang huyện đến thăm và tặng quà cho gia đình 5 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi do COVID-19 tại địa phương.

Tại mỗi nơi đến, Hội LHPN huyện tặng mỗi em phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và nhận bảo trợ em Phan Lê Thanh Khải (SN 2021, ấp Tiến Thành, xã Quảng Thành) có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mẹ mất do COVID-19 khi em Khải vừa chào đời. Ba làm công nhân tại TP.Hồ Chí Minh, hiện em đang được ông bà nội nuôi dưỡng.

Hội LHPN Khối lực lượng vũ trang huyện tặng mỗi em một phần quà trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt và nhận bảo trợ hàng tháng 500 ngàn đồng đối với em Lưu Khả Tú (SN 2015, thôn 3, xã Suối Rao) có hoàn cảnh khó khăn, ba mất do COVID-19.

 Sáng 27/1, Hội Chữ thập đỏ xã Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ) tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2022 trao 180 suất quà cho người dân gặp khó khăn và người khuyết tật trên địa bàn.

Mỗi suất quà trị giá 350 ngàn đồng gồm các nhu yếu phẩm như 10kg gạo, mỳ gói, nước tương, dầu ăn... với tổng trị giá hơn 63 triệu đồng do Đại đức Thích Bảo Nhật - cơ sở Chùa Trí Nghiêm (ấp 5, xã Tóc Tiên) và Sư cô Liễu Ngộ - cơ sở Giác Viên (ấp 1, xã Tóc Tiên) tài trợ.

