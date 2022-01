Thăm, tặng quà Tết các cơ quan, đơn vị, người dân

Sáng 20/1, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Bệnh viện Bà Rịa.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yến nhận định, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Bệnh viện Bà Rịa đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ và y, bác sĩ luôn đi đầu, xung kích trong trong “cuộc chiến” với đại dịch COVID-19, vừa bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bà Nguyễn Thị Yến gửi lời chúc mừng năm mới tới các cán bộ, chiến sĩ và y, bác sĩ của các cơ quan, đơn vị; đồng thời bày tỏ mong muốn trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nỗ lực, phấn đấu quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Dịp này, Đoàn đã tặng mỗi cơ quan, đơn vị 1 phần quà trị giá 6,5 triệu đồng. Riêng tại Bệnh viện Bà Rịa, bà Nguyễn Thị Yến đã tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh là 50 triệu đồng tiền mặt cho cơ sở trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19.

 Sáng cùng ngày, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Long Điền, Đoàn ĐBQH tỉnh và UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình tặng quà Tết cho cử tri tiêu biểu và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tham dự có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng 4 phần quà cho các cử tri tiêu biểu trên địa bàn huyện Long Điền; UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng 40 phần quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện, trong đó, 10 phần quà từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Trung ương UBMTTQ Việt Nam trị giá 1,2 triệu đồng/phần; 30 phần quà của UBMTTQ Việt Nam tỉnh trị giá 600 ngàn đồng/phần.

Sáng 20/1, UBMTTQ Việt Nam tỉnh còn phân bổ 500 phần quà Tết để huyện Long Điền trao trực tiếp cho các hộ dân.

 Đoàn do ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng Đoàn phối hợp với huyện Châu Đức thăm, tặng 50 suất quà từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (1,2 triệu đồng/suất, gồm nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt); 940 suất (600 ngàn đồng/suất, gồm quà và 300 ngàn đồng tiền mặt) từ Quỹ Vì người nghèo và Quỹ Cứu trợ tỉnh cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao quà của Ủy ban Trung ương MTTQVN cho các gia đình nghèo tại huyện Châu Đức.

 Đoàn do ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm và tặng quà Tết cho 20 hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Hòa (TX. Phú Mỹ). Dịp này, tỉnh phân bổ cho TX. Phú Mỹ 560 phần quà (mỗi phần quà trị giá 600 ngàn đồng), Trung ương phân bổ cho thị xã 50 phần (mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng).

 Đoàn do ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm, tặng quà tới 30 hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu. Mỗi phần quà trị giá 600 ngàn đồng (gồm: bánh mứt, kẹo, nhu yếu phẩm, tiền mặt). Số quà trên do UBMTTQ Việt Nam tỉnh vận động Công ty TNHH MTV Lan Anh tài trợ. Trong dịp Tết Nguyên đán, TP. Vũng Tàu trao 3.110 suất quà đến hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (trong đó, cấp tỉnh 1.110 suất, cấp thành phố 2.000 suất).

 Đoàn do ông Huỳnh Bách Tiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà các tổ chức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đoàn đã đến thăm các tổ chức: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP. Bà Rịa, Thánh thất Phước Long Thọ (thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ), Hội thánh Báp-tít Đức tin (khu phố Xóm Rẫy, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc), Giáo xứ Bình Châu (ấp Láng Găng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc), Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuyên Mộc.

 Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu do bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện (BV) Vũng Tàu và BV dã chiến ở Nhà Thi đấu đa năng TP. Vũng Tàu.

 Huyện Châu Đức đã tổ chức 4 đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà 38 tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện (1,2 triệu đồng/phần).

 Đồn Biên phòng Côn Đảo tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” Xuân Nhâm Dần 2022.

Thiếu tá Nguyễn Văn Năng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Côn Đảo trao quà cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Tại chương trình, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã trao tặng 100 suất quà cho các cựu tù chính trị Côn Đảo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, HS nghèo hiếu học… Mỗi suất quà gồm 10kg gạo và 500 ngàn đồng tiền mặt, với tổng giá trị là hơn 60 triệu đồng, được trích từ nguồn vận động, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

 Đồn Biên phòng Chí Linh phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường 8, 10, 11, 12, Nguyễn An Ninh, Rạch Dừa, Thắng Tam (TP. Vũng Tàu) tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”.

Tại chương trình, Đồn Biên phòng Chí Linh tặng 60 suất quà Tết (trị giá 500 ngàn đồng/suất) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân. Kinh phí tặng quà do cán bộ, chiến sĩ đóng góp và nhà hảo tâm tài trợ. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Chí Linh còn trao 1 suất học bổng (trị giá 4,5 đồng) cho HS có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

 Quỹ Từ thiện Cô Sáu đã tặng 7 suất học bổng cho các SV nghèo vượt khó (5 SV của huyện Đất Đỏ, 2 SV của huyện Côn Đảo). Đây là những HS có hoàn cảnh khó khăn, nhưng luôn giữ thành tích 12 năm học sinh giỏi, vừa thi đỗ đại học với số điểm cao. Các em được đỡ đầu trong suốt 4 năm học ĐH, với mỗi suất học bổng trị giá 20 triệu đồng/năm, được tài trợ cho đến khi tốt nghiệp ĐH.

 Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam (VMS South) tổ chức chương trình tặng quà “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần tới 60 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Hưng (TP. Bà Rịa). Mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng gồm nhu yếu phẩm và 200 ngàn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí 30 triệu đồng do VMS South hỗ trợ.

 Nằm trong chuỗi các hoạt động “Xuân tình nguyện” 2022, ngày 20/1, Thành Đoàn Vũng Tàu phối hợp với Hội Từ thiện trái tim nhân ái tổ chức đoàn thăm, tặng 10 suất quà cho trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng gồm bánh, sữa… và 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

 Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam và Hội LHPN phường Tân Phước (TX. Phú Mỹ) đã đến thăm, tặng quà Tết (1 triệu đồng/suất) tới 20 gia đình nghèo, bệnh nặng khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn phường. Được biết, tính đến nay, phường Tân Phước đã vận động các tổ chức, DN và nhà hảo tâm ủng hộ, tặng hơn 400 suất quà Tết cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị trên 200 triệu đồng.

 UBMTTQ Việt Nam xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ đã trao 39 suất quà đến các hộ nghèo trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 600 ngàn đồng gồm nhu yếu phẩm và 300 ngàn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí 23,4 triệu đồng do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ.

 Hội LHPN xã Tân Lâm (huyện Xuyên Mộc) phối hợp với Công ty TNHH TMDVXD Vận tải Mạnh Thành Tiến (TP. Hồ Chí Minh) và nhà hảo tâm tặng 100 phần quà cho các gia đình nghèo, khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng gồm: gạo, mì gói, bánh, mứt Tết…

 Hội LHPN xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) vận động nhà hảo tâm trao 100 phần quà cho các cụ già neo đơn, hội viên khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng tiền mặt. Hội cũng đã vận động nhóm nhà hảo tâm thuộc Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa và nhóm thiện nguyện của thầy giáo Trần Đăng Mót (xã Phước Tân) trao 24,1 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Phúc (ấp Phú Thọ, xã Hòa Hiệp) có hoàn cảnh khó khăn.

