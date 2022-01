Tăng cường phòng, chống dịch bệnh dịp Tết và lễ hội đầu năm 2022

*Người về quê dịp Tết không phải cách ly y tế

Ngày 27/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1128/UBND-VP về tăng cường phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội đầu năm 2022.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tích cực, chủ động triển khai các giải pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128/NQ-CP; thực hiện nghiêm Công văn số 375/BYT-MT về tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không ngăn sông cấm chợ, tổ chức chăm lo người dân đón Tết đầm ấm, tươi vui, an toàn; đồng thời vận động người dân trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ, nhất là việc hỗ trợ người lao động trở lại các thành phố lớn đảm bảo an toàn phòng chống dịch, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2022 để tổ chức triển khai thực hiện sớm nhất có thể, phân công cụ thể cho các đơn vị liên quan theo từng nội dung và từng địa bàn phụ trách. Ngành y tế tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm, xâm nhập, dịch bệnh mùa đông – xuân. Trong đó, tập trung giám sát các trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nhất là dịch COVID-19 và biến thể mới; kịp thời lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán sớm tác nhân gây bệnh, triển khai xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh phát triển và lây lan trong cộng đồng.

UBND tỉnh yêu cầu ngành y tế nhanh chóng xét nghiệm các trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường hô hấp để chuẩn đoán tác nhân gây bệnh. Trong ảnh: Nhân viên của Bệnh viện Bà Rịa xét nghiệm COVID-19 cho người bệnh.

Sở Y tế tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai “Thần tốc” và “Thần tốc hơn nữa” tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho những người có nguy cơ cao; rà soát không bỏ sót đối tượng chưa tiêm chủng và chưa tiêm đủ liều vắc xin để tập trung tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên trong thời gian ngắn nhất. Mặt khác, Sở Y tế phải tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu, phân tuyến điều trị bệnh nhân; thực hiện phân luồng khám bệnh, thiết lập khu vực riêng khám, cách ly điều trị, cấp cứu bệnh nhân để tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân về quê đón Tết, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, gồm: Thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế. Nếu người dân có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở… thì hạn chế tiếp xúc và đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử lý theo quy định. Các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp.

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG