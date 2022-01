Lãnh đạo TP. Vũng Tàu thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

Nhân dịp Tết Nhâm Dần, ngày 29/1 (27 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị quân đội, cơ quan, DN trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát cơ động Công an tỉnh (đóng quân tại phường Thắng Tam).

Đoàn do ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cơ quan, đơn vị: Ban CHQS TP. Vũng Tàu; Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu; Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu; Đội Cảnh sát cơ động Công an tỉnh; Nhà tạm giữ Công an TP. Vũng Tàu, lực lượng quân sự làm nhiệm vụ tại khu điều trị COVID-19.

Bà Lê Thị Thanh Bình (thứ 2 từ phải qua), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐNĐ TP. Vũng Tàu và ông Vũ Hồng Thuấn (thứ 3 từ trái qua) thăm, chúc Tết và tặng quà Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu.

Đoàn do bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐNĐ TP. Vũng Tàu đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cơ quan, đơn vị: Khoa cấp cứu BV Vũng Tàu, Trung tâm Y tế Vietsovpetro; Đội trật tự đô thị TP. Vũng Tàu; Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu.

Tại các nơi đến, lãnh đạo TP. Vũng Tàu đã nghe các đơn vị báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVC, chiến sĩ, người lao động trong năm 2021; công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết của các đơn vị quân đội; trực, phòng, chống COVID-19 tại các đơn vị y tế…

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế, người lao động của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Tết Nhâm Dần, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Trước bối cảnh đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không được phép lơ là, chủ quan; coi nhiệm vụ bảo đảm cho nhân dân thành phố đón Tết an toàn, đầm ấm là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu thời điểm trước, trong và sau Tết Nhâm Dần.

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu chúc CBCCVC, chiến sĩ, nhân viên y tế, người lao động của các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đón Tết vui tươi, an toàn và đầm ấm.

