Để mọi người cùng được vui đón Xuân

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên của tỉnh BR-VT tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến người nghèo bằng những phần quà thiết thực, ấm áp, bảo đảm ai cũng có Tết. Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh khẳng định khi trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu.

* Phóng viên: Thưa ông, năm 2021 đời sống người dân chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã có những hoạt động thiết thực thế nào để giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn?

- Ông Nguyễn Kế Toại: Với phương châm không để người dân đói, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã chủ động báo cáo Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức nắm tình hình, thiết lập đường dây nóng; mạng zalo... để tiếp nhận thông tin.

Qua đó, MTTQ các cấp đã triển khai kịp thời việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh; người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly… Cụ thể, MTTQ và tổ chức thành viên đã vận động, tiếp nhận và chuyển hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh hơn 2.305 tấn gạo; 60.946 thùng mì gói; hơn 1.600 tấn rau củ quả, trái cây các loại; 198.557 phần quà; trực tiếp triển khai 26.509 gói an sinh hỗ trợ 26.471 hộ dân trong khu vực phong tỏa (trị giá hơn 9,4 tỷ đồng); chuyển Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương 43 tỷ đồng hỗ trợ để triển khai công tác an sinh xã hội.

* Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, người nghèo, người yếu thế là những đối tượng gặp khó khăn hơn cả. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới, tỉnh có những hoạt động gì để mang Tết ấm đến người nghèo trong tỉnh?

- Để mọi người, mọi nhà đều có cái Tết cổ truyền ấm áp, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã có kế hoạch chăm lo cho người nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung một số hoạt động như: thăm tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khó khăn do dịch COVID-19; các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội; các hộ gia đình có người bị tử vong do dịch COVID-19; tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho người nghèo.

Dịp Tết Nguyên đán 2022, MTTQ các cấp tổ chức thăm, tặng quà hộ nghèo, hộ khó khăn do ảnh hưởng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: UBMTTQVN TP.Bà Rịa tặng gạo đến người nghèo xã Hòa Long trong chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”.

* Bên cạnh nguồn kinh phí từ ngân sách, MTTQ có kế hoạch huy động từ các nguồn lực khác như thế nào để có thêm nhiều hộ nghèo được đón Tết ấm áp?

- Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các DN và nhà hảo tâm quan tâm chăm lo, hỗ trợ bằng nhiều hình thức thiết thực cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em bị mồ côi do dịch COVID-19; trích từ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp để thăm và hỗ trợ cho hộ nghèo phù hợp với điều kiện địa phương, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định và mọi người, mọi nhà đều có Tết.

* Để các nguồn hỗ trợ đến tận tay, đúng đối tượng một cách kịp thời, nhưng cũng bảo đảm công tác phòng, chống dịch, MTTQ triển khai bằng các hình thức như thế nào thưa ông?

- Để triển khai các nguồn hỗ trợ đến tay người dân kịp thời, đúng đối tượng, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh sẽ phối hợp cùng các tổ chức thành viên và Sở LĐTBXH tổ chức thăm và tặng quà cho bà con sớm để bà con chủ động trong dịp Tết. Ngoài việc trực tiếp đi thăm một số hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, các phần quà sẽ được chuyển đến các địa phương để trao cho người dân trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

