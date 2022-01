Cơ hội việc làm rộng mở

Tháng giáp Tết là thời gian cao điểm sản xuất, kinh doanh của nhiều DN. Theo đó, nhu cầu tuyển dụng lao động cũng tăng cao, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động (NLĐ). Năm 2022, dự kiến thị trường lao động tỉnh sẽ sôi động khi có hơn 15 ngàn vị trí việc làm đang chờ NLĐ.

Năm 2022, dự kiến BR-VT cần khoảng 15.000 lao động. Trong ảnh: NLĐ tìm kiếm thông tin việc làm tại một phiên giao dịch việc làm năm 2021.

Thêm nhiều cơ hội việc làm

Hiện nay, nhiều DN tiếp tục nhận thêm đơn hàng cho năm mới 2022 và tăng tốc, hoạt động hết công suất trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Trong lĩnh vực dệt may, thuộc da, nhiều DN đã đẩy mạnh sản xuất, tuyển thêm công nhân làm 3 ca để đáp ứng đơn hàng cho đối tác.

Những ngày này, Công ty TNHH Prime Asia (KCN Mỹ Xuân A2, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) đã tổ chức làm việc 3 ca để hoàn thành đơn hàng. Ông Phan Thanh Tùng, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Prime Asia cho biết, 1.400 công nhân tích cực làm việc từ sau khi hết giãn cách nhưng vẫn không kịp tiến độ cung ứng, trong đó có đơn hàng còn tồn trong thời gian dịch bệnh bùng phát. “Trước thời điểm giãn cách xã hội (tháng 7/2021), chúng tôi có 2.000 công nhân, nhưng sau giãn cách, lao động biến động mạnh. Hiện chúng tôi đang thiếu hơn 600 công nhân để duy trì sản xuất. Dù đã kết nối qua nhiều kênh tuyển dụng nhưng rất khó tìm được lao động. Không tuyển được lao động, Công ty buộc phải tăng ca để kịp tiến độ giao hàng”, ông Phan Thanh Tùng cho biết.

Bước vào mùa cao điểm giáp Tết, đơn hàng nhiều, sản xuất gia tăng nên các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn đang rốt ráo tuyển thêm lao động. Đây là thời điểm thị trường lao động việc làm sôi động nhất trong năm, NLĐ có thêm nhiều cơ hội để lựa chọn việc làm.

Đơn cử, Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt (KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu) đang cần tuyển 500 công nhân may. Tương tự, Công ty May Tân Mỹ (TX. Phú Mỹ) cũng đang tuyển 500 NLĐ có tay nghề với mức lương từ 8-14 triệu đồng/tháng. Đại diện Công ty May Tân Mỹ cho biết, DN có nhiều đãi ngộ như: thưởng 500 ngàn đồng cho người giới thiệu công nhân mới có tay nghề hoặc bản thân có tay nghề tự ứng tuyển vào nhà máy. NLĐ được bảo lưu lương 2 tháng đầu tiên và 250 ngàn đồng nhân hệ số đánh giá tay nghề; thưởng năng suất hàng tháng cho công nhân may đạt sản lượng. Ngoài ra, DN còn có những khoản phúc lợi khác như: hỗ trợ tiền gửi trẻ mẫu giáo 125 ngàn đồng/tháng/cháu; thưởng lễ; mừng cưới 800 ngàn đồng; hỗ trợ suất ăn giữa ca cho NLĐ; công ty và công đoàn hỗ trợ 60% vé xe về quê ăn Tết… Tuy nhiên, việc tuyển dụng lao động vẫn rất khó.

Theo ông Nguyễn Trọng Huy, Trưởng Phòng Dịch vụ việc làm-Thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm (TTDVVL) tỉnh, sau nhiều tháng hoạt động sản xuất, kinh doanh bị trì hoãn hoặc tạm ngưng, đến nay nhiều DN đã hoạt động ổn định trở lại nên cần tuyển thêm lao động. Đây còn là mùa cao điểm nhiều việc làm Tết nên NLĐ có thêm cơ hội chọn lựa việc làm.

Khảo sát gần đây của TTDVVL tỉnh cho thấy, nhu cầu tuyển dụng dịp Tết tăng cao với hơn 5.000 lao động, tập trung ở lĩnh vực: giày da, may mặc, cơ khí, công nghiệp sản xuất và lao động phổ thông. “Ngoài ra, nhiều DN cũng có nhu cầu tuyển dụng nhân viên thời vụ, bán thời gian trong dịp Tết với mức lương khá hấp dẫn. Tuy nhiên, các DN vẫn khó tuyển lao động là do dịch bệnh vẫn chưa ổn định, NLĐ còn tâm lý e ngại, chưa muốn đi làm lại, một số NLĐ đã về quê. Số NLĐ đăng ký tìm việc tại trung tâm giai đoạn cuối năm 2021 giảm, trung bình 3 tháng cuối năm qua chỉ có 30 người đăng ký tìm việc/tháng”, ông Nguyễn Trọng Huy chia sẻ.

Cần hơn 15 ngàn lao động

Theo báo cáo của TTDVVL tỉnh, năm 2021, bệnh dịch COVID-19 khiến hàng loạt DN, dịch vụ không thiết yếu buộc phải đóng cửa kéo theo số lượng lớn NLĐ bị buộc rời khỏi thị trường lao động. Tính đến cuối tháng 11/2021, trên địa bàn tỉnh có 505.045 NLĐ bị mất việc làm hoặc tạm ngừng việc. Trung tâm đã tăng cường kết nối giữa NLĐ với DN tuyển dụng trực tiếp tại Trung tâm. Đồng thời, hỗ trợ DN đăng tin tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; phối hợp với các đơn vị tuyển dụng tư vấn việc làm cho NLĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo khảo sát của TTDVVL tỉnh, năm 2022, thị trường lao động BR-VT dự kiến cần hơn 15 ngàn lao động. Trong đó, tập trung ở 3 khu vực kinh tế là thương mại - dịch vụ cần tuyển 4.800 việc làm (tỷ trọng 32%); công nghiệp - xây dựng cần 7.200 việc làm (tỷ trọng 48%); nông - lâm - thủy sản là 3.000 việc làm (tỷ trọng 20%).

Theo ông Nguyễn Trọng Huy, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung lao động trong thời gian dài tại BR-VT là do ở nhiều vị trí việc làm, DN trả lương thấp nên không thu hút được lao động. Do vậy, các cơ quan quản lý Nhà nước cần có biện pháp thúc đẩy DN, tạo cơ chế thuận lợi cho DN cải thiện mức lương và chế độ đãi ngộ dành cho NLĐ. Có như vậy, DN mới thu hút được NLĐ tham gia thị trường.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN