Bệnh viện Vũng Tàu chúc Tết và tặng quà hơn 100 bệnh nhân nội trú

Sáng 30/1 (28 tháng Chạp), Ban lãnh đạo, Công đoàn, Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Vũng Tàu đã đến từng khoa để thăm hỏi, động viên và chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 hơn 100 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu lì xì cho các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

Thay mặt tập thể bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc tới những bệnh nhân có lý do về sức khỏe mà không thể về nhà đón Tết; đồng thời gửi lời chúc Tết đến các bệnh nhân một năm mới dồi dào sức khỏe, an lành, vạn sự may mắn, mong người bệnh sớm bình phục để trở về sum họp với gia đình. Nhân dịp này, Ban lãnh đạo, Công đoàn, Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Vũng Tàu đã tặng quà mừng năm mới cho tất cả các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

Được biết đây là hoạt động thường niên vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhằm thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, nâng cao tinh thần phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn của Bệnh viện Vũng Tàu.

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG