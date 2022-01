Ấm áp nghĩa tình quân dân

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ, người dân có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc hơn khi chuyển sang ở trong những căn “Nhà tình nghĩa”, “Nhà tình nghĩa quân - dân”, “Nhà đồng đội” được xây lên từ sự giúp đỡ, sẻ chia của những người đồng chí, đồng đội, cộng đồng DN và cả hệ thống chính trị, xã hội.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành “Nhà tình nghĩa quân - dân” cho gia đình bà Lê Thị Khỏe (ấp Tây, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa).

Ngày cuối năm, chúng tôi đến thăm gia đình bà Lê Thị Khỏe (SN 1943, ở ấp Tây, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa), một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở vừa được Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xây dựng “Nhà tình nghĩa quân - dân” tháng 12/2021. Nhìn nét mặt rạng ngời của bà Khỏe, chúng tôi cũng vui lây khi năm nay, cả gia đình được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng. Trên bàn thờ, bánh, kẹo, mâm ngũ quả, hương, hoa đã được sắp xếp cẩn thận; ngoài sân, cây mai vàng đã bung những cánh hoa đầu tiên như hứa hẹn một năm mới sung túc, bình an đến với mỗi thành viên trong gia đình.

Bà Khỏe thuộc diện hộ nghèo, hơn 5 năm nay, cả gia đình phải sống trong căn nhà dựng tạm, trời nắng thì oi bức, trời mưa thì bị ngập nước. Biết được hoàn cảnh của bà Khỏe, Bộ CHQS tỉnh đã vận động các cá nhân, DN trên địa bàn TP. Bà Rịa hỗ trợ kinh phí, đồng thời huy động ngày công của cán bộ, chiến sĩ xây dựng cho gia đình bà Khỏe căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 90m2, kết cấu tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch bông, gồm: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và công trình phụ. “Giá trị ngôi nhà không thể tính được bằng tiền, bởi ngoài số tiền được hỗ trợ còn chứa đựng tình cảm giữa quân đội với nhân dân, tấm lòng sẻ chia, đùm bọc của mọi người dành cho gia đình tôi”, bà Khỏe xúc động nói.

Vợ chồng anh Lê Thành Phước và chị Huỳnh Thị Tuyết Hương (tổ 6, ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền) vui vẻ trang trí lại căn “Nhà tình nghĩa” do Bộ CHQS tỉnh xây tặng để đón Tết.

Tương tự, Tết năm nay cũng là cái Tết ý nghĩa hơn mọi năm đối với vợ chồng anh Lê Thành Phước và chị Huỳnh Thị Tuyết Hương (tổ 6, ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền) khi căn “Nhà tình nghĩa” do Bộ CHQS tỉnh xây tặng vừa được khánh thành và bàn giao đúng dịp Tết Nguyên đán. Anh Phước và chị Hương không có nghề nghiệp ổn định, công việc làm thuê, làm mướn chỉ đủ đắp đổi qua ngày và lo cho người mẹ bị tai nạn giao thông, mất sức lao động nhiều năm nay.

Tuy hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng anh Phước vẫn vững tâm tham gia lực lượng dự bị động viên và là sĩ quan dự bị thuộc Tiểu đoàn Bộ binh Sông Ray. Trước hoàn cảnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ gia đình anh Phước 80 triệu đồng để xây dựng căn nhà 60m2, tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch men, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và công trình phụ. “Để đáp lại tình cảm của LLVT tỉnh, tôi nguyện hứa sẽ cố gắng hết sức mình trong việc tham gia tập huấn, huấn luyện để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của một sĩ quan dự bị”, anh Phước xúc động nói.

Năm 2021, các đơn vị, địa phương, LLVT đã vận động được hơn 2 tỷ đồng từ các DN, nhà hảo tâm và hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ xây 19 căn “Nhà tình nghĩa quân - dân”, 6 căn “Nhà tình nghĩa”, 1 căn “Nhà đồng đội” (mức hỗ trợ 80 triệu đồng/căn) cho gia đình chính sách, hộ nghèo và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chia sẻ, trong chiến tranh, nhân dân đùm bọc, nuôi giấu bộ đội, thời bình, nhiệm vụ quân đội là bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đó là truyền thống cách mạng cũng là trách nhiệm của quân đội. Do đó, phong trào xây nhà cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo được LLVT tỉnh đẩy mạnh nhằm thể hiện tình cảm sâu nặng, gắn bó giữa quân với dân, đồng thời chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo gia đình chính sách, người có công, góp phần củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

“Đồng hành, gắn bó, đoàn kết, chia sẻ với nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính. Do đó, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục tranh thủ mọi nguồn lực để xây tặng nhà cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo… để mỗi dịp Tết đến Xuân về, số người được dọn về nhà mới tiếp tục được nhân lên, góp phần thắt chặt tình cảm quân - dân giữa vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng”, Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN