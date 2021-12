TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 MŨI 3: Nâng cao sức đề kháng cho nhóm đối tượng nguy cơ cao

Từ ngày 23/12, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh bắt đầu tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều tăng cường (mũi 3) cho khoảng 10 nhóm đối tượng theo quy định. Theo ghi nhận, công tác tổ chức tiêm chủng tại các điểm tiêm diễn ra an toàn, thuận lợi, có sự đồng thuận của người tiêm.

Người dân được khám sàng lọc trước khi tiêm chủng.

Bà Vũ Thị Đĩnh (75 tuổi, 1172/26 đường 30/4 TP.Vũng Tàu) đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 lần lượt vào tháng 8 và 9/2021. Nhưng khi nghe tin UBND phường 11 tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, bà Đĩnh đăng ký ngay và thuộc diện được tiêm trong đợt này. Bà tuổi cao, hay lên cơn rối loạn tiền đình, huyết áp cao, phải uống thuốc thường xuyên nên sức khỏe ngày càng giảm sút. Bà Đĩnh lo ngại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh như hiện nay sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì thế, khi được tiêm liều vắc xin bổ sung, bà Đĩnh rất mừng. “Đại dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường. Tôi được tiêm bổ sung liều vắc xin phòng COVID-19 sẽ giúp tôi tăng kháng thể, bảo vệ sức khỏe”. Ông Lâm Thành Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường 11 (TP.Vũng Tàu) cho biết, đợt này trên địa bàn phường có khoảng 1.300 người đủ điều kiện tiêm liều bổ sung, mũi 3. Theo sự hướng dẫn của Sở Y tế, phường đã rà soát và lập danh sách và tiêm các đối tượng theo thứ tự lần lượt đúng quy định và minh bạch. “Những người thuộc diện được tiêm mũi 3 đều phấn khởi”, ông Sơn nói thêm.

Không chỉ tiêm liều bổ sung cho người cao tuổi, có bệnh lý nền nặng, các đơn vị, địa phương còn tiêm mũi 3 cho các nhóm đối tượng như nhân viên y tế; người tham gia phòng, chống dịch; lực lượng bộ đội, công an… Đây là nhóm đối tượng nguy cơ cao, dễ bị lây nhiễm COVID-19. Điều dưỡng Đặng Thị Thương, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến ở Trường đào tạo cán bộ ngân hàng Agribank phân hiệu Long Hải (huyện Long Điền) từ tháng 9/2021 đến nay. Chị chia sẻ, làm việc trong môi trường dễ lây nhiễm, nhưng chị không lo sợ bản thân bị nhiễm bệnh. Chị chỉ e ngại nếu không may nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng tới con cái và người thân. “Tiêm thêm được 1 mũi vắc xin tăng cường giúp tôi bổ sung hệ miễn dịch cho cơ thể, tăng cường sức khỏe, yên tâm hơn khi làm việc”, chị Thương cho hay.

Đợt này, dự kiến TP.Vũng Tàu có hơn 30.000 người đủ điều kiện tiêm mũi bổ sung. Trong đó, tiêm mũi bổ sung cho các nhóm đối tượng là người từ 50 tuổi trở lên và người trên 18 tuổi có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng (như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch (hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng); người đã tiêm đủ liều cơ bản vắc xin Vero Cell hoặc SputnikV. Mũi 3 dành cho người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19; nhân viên y tế, người làm việc trong các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập; người từ 50 tuổi trở lên có bệnh nền; người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế; người tham gia phòng, chống dịch (thành viên BCĐ phòng, chống dịch các cấp, người làm việc các khu cách ly, người làm nhiệm vụ truy vết và điều tra dịch tễ, Tổ COVID-19 cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên); lực lượng công an và quân đội; người từ 18 tuổi trở lên, tiêu chí chọn theo tuổi từ cao xuống thấp và hạ dần độ tuổi tùy theo số lượng vắc xin địa phương được phân bổ.

Bác sĩ Bùi Xuân Thy, Giám đốc TTYT TP.Vũng Tàu cho biết, để hoàn thành công tác tiêm liều bổ sung, mũi 3 cho các đối tượng trong ngày 23/12, địa phương đã bố trí 18 điểm tiêm chủng trên địa bàn. TP.Vũng Tàu tổ chức khoảng 50 đội tiêm, trong đó có 30 đội tiêm của TTYY thành phố và các trạm y tế xã, phường; số đội tiêm còn lại được huy động từ các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân, công an, quân đội… “Các điểm tiêm chủng đã thực hiện các yêu cầu như nhân lực đầy đủ, trang bị đầy đủ các phương tiện khám sàng lọc trước tiêm, bố trí quy trình tiêm chủng một chiều, bảo đảm an toàn và đạt hiệu quả tiêm chủng, tạo sự an tâm cho người tiêm”, bác sĩ Thy nói.

Đợt này, toàn tỉnh có khoảng 27.300 người được tiêm liều bổ sung, 366.600 người tiêm mũi 3, vắc xin Pfizer. Trong đó, đối tượng tiêm liều bổ sung có khoảng cách sau mũi cuối cùng của liều tiêm cơ bản ít nhất 28 ngày đến 3 tháng; đối tượng tiêm mũi 3 có khoảng cách sau mũi tiêm cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 3 tháng. Sở Y tế lưu ý, những người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành cách ly y tế theo quy định.

Bệnh viện Bà Rịa được Sở Y tế giao nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, mũi 3 cho 4.700 người đủ điều kiện tiêm chủng. Trong đó, bệnh viện sẽ tiêm cho 2.900 nhân viên y tế toàn tỉnh và 1.800 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các sở, ban ngành cấp tỉnh. Bệnh viện Bà Rịa tổ chức tiêm trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 23 đến 26/12/2021. Trong ngày 23/12, đơn vị này đã tiêm cho khoảng 1.600 nhân viên y tế. Bà Hoàng Thị Ngọc Phượng, Phó phòng Điều dưỡng (Bệnh viện Bà Rịa) thông tin, để công tác tiêm chủng diễn ra nhanh chóng, bệnh viện đã bố trí giờ tiêm theo từng cơ quan, đơn vị. Bệnh viện bố trí 6 đội tiêm, cùng các bàn khám sàng lọc, nhập liệu lên hệ thống. Vì thế, công tác tiêm chủng diễn ra nhanh chóng, không có tình trạng chờ đợi. Với năng lực tiêm 200mũi/ngày/đội, Bệnh viện Bà Rịa sẽ hoàn thành được kế hoạch tiêm theo kế hoạch đề ra.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM