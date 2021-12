Thành công từ đam mê khởi nghiệp

Tốt nghiệp chuyên ngành marketing truyền thông, từng làm nhiều công việc với mức thu nhập cao, nhưng anh Hồ Minh Tuấn lại mạnh dạn “rẽ ngang” sang một lĩnh vực mới, mở công ty chuyên về gỗ công nghiệp, tạo thu nhập ổn định cho bản thân, đồng thời tạo việc làm cho nhiều thanh niên tại địa phương.

Anh Hồ Minh Tuấn (thứ 2 từ trái qua) chăm chút từng sản phẩm trước khi giao khách hàng.

Xưởng sản xuất của Công ty TNHH kiến trúc và nội thất An Phú Gia (275, Phước Thắng, TP.Vũng Tàu) những ngày cuối năm như bận rộn hơn bởi những đơn hàng trước dịp Tết Nguyên đán. Anh Hồ Minh Tuấn, Giám đốc công ty vừa tranh thủ chỉnh sửa bản vẽ thiết kế của hợp đồng mới, vừa nhắc nhở nhân viên cẩn thận, chỉn chu với từng sản phẩm trước khi vận chuyển đến nơi lắp ráp.

Sinh năm 1992, tốt nghiệp chuyên ngành marketing truyền thông (Trường ĐH Văn Lang), có công việc ổn định ở các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ, du lịch (tại TP.Hồ Chí Minh) với mức thu nhập cao, nhưng với khát vọng được làm chủ, muốn tìm hiểu về những cái mới, Hồ Minh Tuấn đã dùng toàn bộ số tiền tích góp được trong nhiều năm đi làm, huy động thêm vốn của bạn thân, được khoảng 1 tỷ đồng để thành lập Công ty TNHH kiến trúc và nội thất An Phú Gia, chuyên về sản xuất gỗ công nghiệp, sau nhiều năm tìm hiểu về lĩnh vực này.

Thời gian đầu mới thành lập, An Phú Gia chỉ là 1 xưởng sản xuất có diện tích khoảng 700m2, nhận thi công các công trình quy mô nhỏ để “lấy ngắn nuôi dài”. Nhờ khả năng marketing tốt, đặc biệt là uy tín, chất lượng từ các công trình, sản phẩm đã thực hiện, An Phú Gia đã tạo được niềm tin với khách hàng và các chủ thầu xây dựng. Sau nhiều cố gắng, nỗ lực của anh Tuấn, An Phú Gia đã dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Do vậy, chỉ sau hơn 2 năm, từ một cơ sở nhỏ với 4 nhân sự, đến nay An Phú Gia đã mở được văn phòng trưng bày, mở rộng xưởng sản xuất lên 1.500m2, qua đó giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động trẻ, với thu nhập từ 7-10 triệu đồng/người/tháng.

Khi được hỏi lý do vì sao lại chuyển sang một lĩnh vực “tay ngang” như vậy, anh Tuấn cho hay: "Tôi nhận thấy mảng gỗ công nghiệp mới, có tiềm năng, nhiều lợi thế cạnh tranh so với những dòng gỗ tự nhiên. Thêm vào đó, có thể ứng dụng công nghệ trong sản xuất, để giảm thiểu yêu cầu về chuyên môn nên tôi đã “lấn sân” sang lĩnh vực mới sau 2 năm dành thời gian tìm hiểu sâu về gỗ công nghiệp".

Dẫn khách đi một vòng, anh Tuấn giới thiệu, xưởng hiện có nhiều máy móc hiện đại, tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ sản xuất gỗ vào thi công, như: Máy CNC 4 đầu, máy dán chỉ 8 chức năng, máy khoan ngang lazer, máy cưa bàn trượt... Những thiết bị này giúp việc thiết kế được thực hiện hoàn toàn trên máy, vừa tạo độ chính xác, đẹp, lại tăng năng suất và giảm thiểu công thợ. Thợ không cần biết về gỗ, chỉ cần học việc từ 2 tuần đến 1 tháng là có thể làm việc.

Chị Ngô Thị Như Anh, một nhân viên của công ty cho biết: “Trước đây tôi hoàn toàn không biết nhiều về gỗ công nghiệp, nhưng sau khi tìm hiểu, được hướng dẫn tận tình, tôi đã tiếp cận được công việc và sử dụng máy móc khá thành thạo. Sau hơn 1 năm làm việc tại công ty, mức lương hiện tại của tôi hơn 10 triệu đồng/tháng”.

Được biết, 15 lao động của An Phú Gia đều rất trẻ, phần lớn dưới 25 tuổi. “Đây là nguồn nhân lực trẻ, khỏe và hiện nay có thể phần nào họ chưa định hướng được nghề nghiệp, tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội nghề nghiệp dành cho người trẻ. Bên cạnh đó, thị trường hiện ngày càng mở rộng, nhu cầu tuyển dụng lao động của công ty cũng tăng. Hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển từ 50-70 lao động phổ thông. Tôi để ngỏ cơ hội cho các lao động là ĐVTN, lao động trẻ chưa được đào tạo và đặc biệt là bộ đội xuất ngũ”, anh Tuấn khẳng định.

Không chỉ chăm chút cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hồ Minh Tuấn còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và các hoạt động Đoàn, Hội tại TP.Vũng Tàu. Thời gian qua, công ty của anh Tuấn tham gia nhiều hoạt động phòng, chống dịch, như: Thực hiện sản xuất 3 tại chỗ; tạo điều kiện cho nhân viên tham gia đội phản ứng nhanh, phòng chống dịch, hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm, tham gia đội shipper áo xanh tình nguyện của Thành Đoàn Vũng Tàu... Hiện công ty đã thành lập chi đoàn, do anh Tuấn làm Bí thư Chi Đoàn.

Anh Nguyễn Nhật Minh, Bí thư Thành Đoàn Vũng Tàu cho biết: “Anh Hồ Minh Tuấn là người nhiệt tình và đam mê trong công việc. Từ đó lan tỏa đến các bạn ĐVTN trên địa bàn thành phố, đồng thời tạo việc làm cho thanh niên, đặc biệt là bộ đội xuất ngũ trên địa bàn. Anh Tuấn không chỉ thể hiện bản lĩnh và khát vọng vươn lên của bản thân mà còn truyền cảm hứng khởi nghiệp cho các bạn trẻ khác”.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH