Tặng 150 bộ kít xét nghiệm SARS-CoV-2 cho Công ty TNHH Chan Chun Vina

Sáng 8/12, Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh do ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng 150 bộ kít xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 với tổng trị giá hơn 22 triệu đồng cho Công ty TNHH Chan Chun Vina (Cụm Công nghiệp An Ngãi, xã An Ngãi, huyện Long Điền).

Ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (bìa trái) trao tặng bộ kít xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho đại diện Công ty TNHH Chan Chun Vina.

Tại nơi đến thăm, ông Nguyễn Châu Trinh động viên và mong muốn công đoàn cơ sở công ty phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để ổn định sản xuất, kinh doanh và tạo công ăn, việc làm cho người lao động; thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 10/12, Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục đến thăm và trao tặng 840 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 với tổng trị giá hơn 120 triệu động cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và một số công ty, DN trên địa bàn TP. Vũng Tàu và huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN