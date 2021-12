Dễ bị tổn thương nếu mắc COVID-19

So với các đối tượng khác, phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 dễ chuyển biến nặng hơn, thậm chí đe dọa đến tính mạng của cả mẹ lẫn con, nhất là những trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19. Các bác sĩ khuyến cáo, thai phụ cần phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng tránh lây nhiễm bệnh.

Bác sĩ Trung tâm Hồi sức cấp cứu (Cơ sở điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Vũng Tàu) tích cực điều trị cho bệnh nhân B.T.P.

Bệnh nhân B.T.P., 34 tuổi, ở xã Tân Hòa (TX. Phú Mỹ) nhập viện ngày 6/12 tại cơ sở 4 điều trị COVID-19 ở Bệnh viện Vũng Tàu (gọi tắt là Cơ sở 4). Bệnh nhân đang mang thai 32 tuần, chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19. Trường hợp này vào viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở. Bệnh nhân được chỉ định điều trị tầng 2 dành cho các trường hợp nhiễm COVID-19 nguy cơ cao. Một ngày sau khi nhập viện, sức khỏe của bệnh nhân diễn biến xấu như khó thở nhiều, tiếp xúc mơ hồ. Bệnh nhân phải chuyển đến tầng 3 - Trung tâm Hồi sức cấp cứu để điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được thở oxy dòng cao và các thuốc hỗ trợ điều trị cần thiết khác nhưng bệnh diễn tiến nặng hơn. Bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê. Vì vậy, các bác sĩ đã chỉ định đặt nội khí quản, điều trị tích cực, theo dõi chặt chẽ. Đến nay, tình trạng bệnh nhân P. có dấu hiệu lạc quan. Các bác sĩ Trung tâm Hồi sức cấp cứu và Khoa Sản Bệnh viện Vũng Tàu đang phối hợp điều trị để duy trì thai nhi cho bệnh nhân.

Một sản phụ khác, 18 tuổi, ở xã Bông Trang (huyện Xuyên Mộc) cũng chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 nên khi nhiễm COVID-19 thì tình trạng rất nặng. Bệnh nhân này nhập viện tại Cơ sở 4 cách đây khoảng 20 ngày. Khi đó, người bệnh đang mang thai 25 tuần. Ban đầu bệnh nhân này chỉ khó thở nên được điều trị tại tầng 2. Sau 2 ngày, thai phụ trở nặng nên được chuyển đến Trung tâm Hồi sức cấp cứu. Các bác sĩ phải dùng biện pháp chữa trị cao hơn cho bệnh nhân như thở oxy dòng cao, lọc máu, dùng kháng đông và đặt nội khí quản. Dù đã được các bác sĩ điều trị tích cực nhưng thai nhi đã bị chết lưu, buộc phải mổ lấy thai. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân vẫn còn nguy kịch, tiên lượng xấu.

Được biết, từ giữa tháng 10 đến nay, Cơ sở 4 đã tiếp nhận, điều trị 5 thai phụ. Các thai phụ này đều trong tình trạng rất nặng. Trong đó, 1 thai phụ đã được mổ lấy con an toàn nhưng người mẹ không may tử vong; 1 trường hợp khác hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch; 3 trường hợp còn lại có diễn tiến bệnh ổn định và vượt qua được cơn nguy kịch.

Theo các bác sĩ, so với người bình thường, hệ thống miễn dịch của phụ nữ mang thai dễ bị tổn thương hơn nếu nhiễm phải vi rút đường hô hấp. Phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 dễ chuyển biến nặng hơn so với người không mang thai, tăng nguy cơ phải thở máy, dùng kháng sinh liều cao, thai nhi có nguy cơ bị sinh non, nguy cơ lây nhiễm…. Thậm chí, một số trường hợp đã tử vong cả mẹ lẫn con.

Bác sĩ Nguyễn Văn Lê, Phó Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Vũng Tàu), Trưởng Trung tâm Hồi sức cấp cứu (Cơ sở 4) cho biết thêm, hệ miễn dịch bị suy giảm khi phụ nữ mang thai, trong khi tất cả các cơ quan, bộ phận trong cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để nuôi sống thai thi. Do đó, khi nhiễm COVID-19, phổi của phụ nữ mang thai sẽ bị thiếu oxy, trong khi các cơ quan, bộ phận trong cơ thể, đặc biệt là thai nhi có nhu cầu hoạt động cao hơn người bình thường. Điều đó sẽ làm cho thai phụ mệt mỏi hơn rất nhiều.

Do vậy, bác sĩ Lê khuyến cáo thai phụ cần thực hiện các biện pháp phòng tránh nhiễm COVID-19 ở mức nghiêm ngặt và cao nhất để không bị nhiễm bệnh. Khi đủ điều kiện tiêm chủng, thai phụ nên tiêm vắc xin phòng COVID-19 để giảm tình trạng chuyển nặng và tử vong nếu không may nhiễm COVID-19. Cùng với đó, thai phụ cần thực hiện nghiêm túc quy định 5K; duy trì lối sống khoa học như ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, tinh thần thoải mái để nâng cao sức đề kháng.

Bài, ảnh: HỒNG PHƯƠNG