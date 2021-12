Kỳ 2: Hiện đại hóa hệ thống cấp nước

Việc đẩy mạnh đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn không chỉ góp phân nâng cao tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch mà còn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế nông thôn.

Sản xuất nước sạch đạt chất lượng quốc gia tại Nhà máy nước hồ Đá Bàng (huyện Đất Đỏ).

Nhu cầu sử dụng ngày càng cao

Để đáp ứng những nhu cầu sử dụng nước của người dân nông thôn cũng như có một chiến lược phát triển lâu dài cho cấp nước nông thôn, ngày 21/12/2018 UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cấp nước và vệ sinh môi trường vùng nông thôn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Trên cơ sở đó, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đã đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động 3 nhà máy nhà nước mặt (Nhà máy Đá Bàng, nhà máy Sông Hỏa, nhà máy Sông Ray); nâng cấp 2 nhà máy (nhà máy Châu Pha, nhà máy Hòa Hiệp); nâng công suất cấp nước toàn trung tâm lên 54.300m3/ngày đêm đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của các hộ dân nông thôn, các KCN, khu du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh do trung tâm quản lý. Đồng thời ngừng chuyển đổi công năng sử dụng 15 nhà máy nước ngầm thành các trạm tăng áp nhằm giảm khai thác nguồn nước ngầm, từ đó góp phần bảo đảm cho nguồn nước ngầm của không bị suy kiệt.

Toàn bộ hệ thống tuyến ống được nối mạng, bảo đảm cấp nước 24/24h phục vụ người dân nông thôn. Đến nay Trung tâm đang quản lý 2.685km tuyến ống chuyển tải từ D150- D400 và tuyến ống phân phối từ D60 – D150, sản xuất, cung cấp gần 98 triệu m3 nước đạt quy chuẩn QCVN01-1:2018/BYT phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân.

Trong 30 năm phát triển (năm 1991-2020) là giai đoạn phát triển đồng bộ, toàn diện nhất của cấp nước nông thôn tỉnh. Các công trình cấp nước được đầu tư thực hiện theo đúng quy hoạch cấp nước đã được UBND tỉnh phê duyệt; công suất cấp nước tăng trên 300% so với năm 2010. Toàn bộ hệ thống tuyến ống được nối mạng, bảo đảm cấp nước liên tục 24/24h. Tỷ lệ thất thoát nước giảm 3% so với năm 2010. Tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sạch tăng 40,8% so với năm 2010 (từ 39,2% lên 80%).

“Kết quả này góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm dần khoảng cách giữa nông thôn với đô thị, làm thay đổi nhận thức của người dân nông thôn về ý nghĩa, lợi ích của việc sử dụng nước sạch đồng thời sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại BR-VT”, ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, cho biết.

Đầu tư hệ thống cấp nước đồng bộ

Việc cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội thật sự cấp thiết, đặc biệt là cho người dân vùng nông thôn. Do đó trong những năm qua, việc xây dựng các công trình đưa nước sinh hoạt hợp vệ sinh về nông thôn đã được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Từ các nguồn vốn của chương trình môi trường quốc gia về nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; chương trình 134; vốn tín dụng, nguồn vốn hỗ trợ quốc tế của cơ quan thương mại và hợp tác quốc tế Hà Lan (EVD)... Hàng trăm công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đã ra đời, đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân.

Theo Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, năm 2021 trung tâm đã hoàn thành dự án Nhà máy cấp nước Sông Ray; dự án đầu tư các tuyến ống cấp nước chính cho đồng bào dân tộc 2019-2020 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 10/2021.

Đồng thời khởi công nhiều dự án mới như: Dự án mở rộng tuyến ống cấp nước cho khu vực xã Xuân Sơn, Sơn Bình, Bàu Chinh, Bình Gĩa, Bình Trung, Quảng Thành (huyện Châu Đức) và khu vực xã Tân Lâm, Hòa Hội, Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc); dự án mở rộng tuyến ống cấp nước cho khu vực TX. Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ; dự án đầu tư xây dựng các tuyến ống cấp nước sinh hoạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Các dự án này dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2022.

Trong giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư, thực hiện các dự án cấp nước (bao gồm mở rộng tuyến ống và cải tạo nâng cấp suất cấp nước các nhà máy), lắp đặt hơn 18.000 cụm đồng hồ nước để đảm bảo đến năm 2025, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ 95% hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh BR-VT nhiệm kỳ lần thứ VII (2020-2025).

Ngoài ra, trung tâm cũng chuẩn bị đầu tư nhiều dự án như: Nâng cấp nhà máy cấp nước Châu Pha; nâng cấp nhà máy cấp nước Sông Hỏa; nở rộng mạng lưới phân phối nước nông thôn; tuyến ống chuyển tải Bình Giã - Quảng Thành, Đá Bạc-Suối Nghệ, Long Tân- Hòa Long, Hòa Bình- Xuyên Mộc, Sông Xoài-Cù Bị, Thị trấn Đất Đỏ- Phước Hội, Long Mỹ- Tam Phước…

Với các giải pháp đồng bộ mang tính lâu dài và bền vững nên người dân vùng nông thôn tại BR-VT được sử dụng nước sạch chất lượng đạt theo QCVN 01-1:2018/BYT, giảm các bệnh tật do sử dụng nước không hợp vệ sinh gây ra; góp phần cải tạo môi trường sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân. Từ đó, góp phần làm giảm khoảng cách giàu nghèo giữa khu vực đô thị và nông thôn, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn trong thời kỳ đổi mới.

Bài, ảnh: QUANG VŨ