Lòi ra mặt mốc

- Ông nghe chuyện anh nọ bị đình chỉ công tác, bãi miễn nhiệm vụ đại biểu HĐND do vi phạm đạo đức, lối sống - cụ thể là ép buộc nhân viên cấp dưới uống rượu, bia rồi giở trò… bậy bạ chưa?

- Nghe rồi! Cũng do bia bọt mà anh ta đánh mất mình.

- Chắc ông cũng đã nghe chuyện ông kia bị đình chỉ công tác vì có hành vi sàm sỡ nữ nhân viên dưới quyền?

- Cũng đã nghe! Ổng tổ chức ăn nhậu trong cơ quan, sau khi cơm rượu no say kiếm cớ bị nhức đầu nhờ nữ nhân viên vào phòng “bắt gió”, rồi giở trò dê xồm. Tất cả cũng do bia bọt mà ra.

- Ông nói vậy tui không chịu.

- Vậy nói sao ông mới chịu?

- Bao nhiêu ông uống rượu bia, say luý tuý mà vẫn giữ mình, đâu có như 2 ông ngoại kia. Cái này nói thẳng ra là do mấy ổng thiếu tu dưỡng rèn luyện nhân phẩm, đạo đức, lối sống.

- Chà, nói vậy có nặng lắm không? Ờ mà nghĩ kỹ cũng không sai. Nếu như sống đàng hoàng, tử tế, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên thì ai mà đình chỉ công tác, xử lý kỷ luật.

- Có điều cũng phải cảm ơn… rượu, bia!

- Nói gì kỳ vậy cha nội? Bia, rượu quá đà khiến con người dễ tha hóa, gây nên những thảm cảnh về tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, băng hoại gia đình...

- Đúng, nhưng mà nó cũng giúp lòi ra…

- Lòi ra… cái gì?

- Mấy khuôn mặt tưởng đẹp hóa ra mốc.

- !!??

HẢI LĂNG