Khủng hoảng khí hậu trở thành đề tài viết thư quốc tế UPU lần thứ 51

Sở GD-ĐT vừa triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) tới phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc. Cuộc thi có chủ đề “Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu” (tiếng Anh: “Write a letter to someone influential explaining why and how they should take action on the climate crisis”) do Bộ TT-TT phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ TN-MT, Hội Nhà văn Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức.

Đối tượng dự thi là HS Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi. Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ. Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm để Ban Giám khảo chấm bản tiếng Việt. Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy. Ở góc trên cùng bên trái của bài thi, thí sinh ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện (thị), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại.

Trong nội dung bài dự thi, tác giả không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ của mình. Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết, không đưa lên báo chí, truyền hình hoặc mạng xã hội khi Ban Tổ chức chưa công bố giải thưởng.

Bài dự thi gửi về Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, số 5, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội (mã bưu chính 11611). Hạn cuối nhận bài đến ngày 2/3/2022 (theo dấu Bưu điện).

KHÁNH CHI