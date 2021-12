Dịch bệnh đang được kiểm soát tốt

Đó là nhận định của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp giao ban công tác phòng, chống dịch COVID-19 toàn tỉnh, sáng 23/12. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp.

Số ca bệnh có chiều hướng giảm

Theo đánh giá của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, số ca mắc mới trong 7 ngày qua (từ 16/12 đến 22/12) có chiều hướng giảm. Cụ thể, toàn tỉnh ghi nhận thêm 1.961 ca nhiễm mới (giảm 29,46%) so với 7 ngày trước đó. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng trong thời gian tới vẫn còn cao. Đến thời điểm ngày 20/12, trên địa bàn tỉnh có 27 xã, phường nguy cơ thấp (cấp 1); 41 xã, phường nguy cơ trung bình (cấp 2) và 15 xã, phường nguy cơ cao (cấp 3); không còn xã, phường nguy cơ rất cao (cấp 4). Trong đó, tỉnh còn 2 địa phương là TP.Bà Rịa và huyện Đất Đỏ đang ở cấp độ 3.

ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH, TRƯỞNG BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Gấp rút hoàn thành chiến dịch tiêm vắc xin mũi 3 Các địa phương cần chủ động, nhanh chóng rà soát, lập danh sách để kiến nghị cấp vắc xin sớm, đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi tăng cường (mũi 3) cho người dân, ưu tiên người trên 50 tuổi và có bệnh nền, các trường hợp nguy cơ và người dân đã đủ điều kiện trên địa bàn. Chủ trương vắc xin về đến đâu, sẵn sàng tổ chức phân bổ tiêm đến đó. Mục tiêu gấp rút tiêm mũi 3 sớm để giảm nhanh tốc độ lây lan dịch bệnh, tỷ lệ người bệnh nặng và tử vong do COVID-19. Bên cạnh đó, lưu ý chuẩn bị phương án dự phòng y tế, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, sinh phẩm, hoá chất, thiết bị phòng, chống dịch; trong mọi tình huống tỉnh BR-VT không để thiếu oxy trong điều trị bệnh nhân COVID-19.

Khẳng định TP. Bà Rịa và huyện Đất Đỏ không phải là địa phương có mức độ phức tạp về dịch, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu các địa phương này giải trình nguyên nhân và giải pháp để giảm cấp độ dịch. Theo đó, lãnh đạo 2 địa phương cho biết, nguyên nhân do số lượng công nhân là F0 sinh sống tại TP.Bà Rịa và huyện Đất Đỏ làm việc tại các KCN, cụm CN tại địa bàn hoặc từ các địa phương khác trở về tăng đột biến. Đáng kể, tại huyện Đất Đỏ từ ngày 16 đến 22/12 ghi nhận 542 ca nhiễm, trung bình mỗi ngày tăng từ 30-40 ca nhiễm ngoài cộng đồng. 2 địa phương đang tập trung giải pháp tuyên truyền người dân phòng, chống dịch để phấn đấu giảm cấp độ dịch về cấp 2 ngay trong tuần.

Riêng tại huyện Côn Đảo đến nay ghi nhận 41 F0, trong đó đã điều trị khỏi 37 trường hợp, còn 4 trường hợp đang điều trị Trung tâm Quân dân Y Côn Đảo. Huyện cũng thành lập 1 Trạm Y tế lưu động (TYTLĐ) có 8 thành viên và duy trì lấy mẫu người dân Côn Đảo đi các chuyến bay từ đất liền ra Côn Đảo.

Từ ngày 10/1/2022 HS bắt đầu học trực tiếp

Tại cuộc họp, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho hay, từ ngày 10/1 đến 15/1/2022, Khối lớp 9 và 12 sẽ bắt đầu học trực tiếp buổi sáng; khối 6, 7, 8, 10, 11 tiếp tục học trực tuyến. Từ ngày 17/1/2022, khối lớp 9, 12 học trực tiếp vào buổi sáng và lớp 10 học vào buổi chiều; các khối còn lại tiếp tục học trực tuyến.

Đối với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh cũng tổ chức cho HS các khối 12, 9, 10 học trực tiếp tại trường theo kế hoạch chung và tổ chức nội trú liên tục từ ngày 10/1-22/1, tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19 cho HS ngày đầu đến trường; bố trí khu nội trú bảo đảm giãn cách và khu dự phòng cách ly F0 tạm thời. Sở GD-ĐT cũng đã lập phương án xử lý khi có ca nghi nhiễm và ca nhiễm COVID-19 tại trường học trên địa bàn. “Sau Tết nguyên đán (từ ngày 7/2 đến 12/2/2022), tùy thuộc vào cấp độ dịch, Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh cho các khối lớp còn lại đi học trực tiếp từ 14/2/2022 cho tất cả HS THPT và THCS; TH cho khối 1,2, MN cho mẫu giáo 5 tuổi. Sau đó tiếp tục tổ chức học trực tiếp cho các khối còn lại của TH và MN học trực tiếp từ ngày 21/2/2021”, bà Trần Thị Ngọc Châu thông tin.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhận định, trong thời gian qua, hệ thống phòng, chống dịch của tỉnh đã thực hiện tốt việc kiểm soát dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. “Chúng ta thành công trong việc luôn luôn dự báo, chuẩn bị ứng phó và điều chỉnh liên tục về phương án phòng, chống dịch để không bị động, bất ngờ trước tình hình xấu xảy ra. Tuy nhiên, trong thời gian tới, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác mà phải dự báo đúng tình hình để có kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, tỉnh đã thực hiện hiệu quả việc cách ly F1, điều trị F0 tại nhà, giảm áp lực cho bệnh viện và cơ sở cách ly tập trung. Đối với những quy định “cứng” của Bộ Y tế, các địa phương cần tuân thủ nghiêm đúng quy định. Tuy nhiên, đối với những quy định Bộ Y tế cho phép linh hoạt xử lý thì các địa phương tùy tình hình cụ thể có thể xử lý linh hoạt các trường hợp F0, F1 điều trị, cách ly tại nhà một cách phù hợp, bảo đảm an toàn gắn trách nhiệm với cơ quan liên quan. Đặc biệt, cần tiếp tục khuyến khích “phổ cập” việc người dân tự xét nghiệm COVID-19.

Liên quan đến biến thể Omicron, ông Phạm Viết Thanh đề nghị ban hành văn bản phòng, chống dịch đối với biến thể này ở cấp cao hơn, dự báo dịch nhanh hơn do tính chất biến thể này lây nhiễm nhanh; trong đó, cụ thể hóa các biện pháp xử lý, phương án cách ly, điều trị để hệ thống phòng, chống dịch cơ sở không lúng túng trong trường hợp chủng biến thể mới này xuất hiện trên địa bàn tỉnh. “Dự báo số lượng du khách đến BR-VT sẽ tăng cao vào các dịp lễ, Tết sắp tới, do vậy, Công an tỉnh, các địa phương cần có kế hoạch nắm tình hình, nhất là số lượng khách du lịch đến BR-VT để có phương án tăng cường lực lượng bảo đảm giãn cách, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Các địa phương tùy vào cấp độ dịch để mở cửa các hoạt động du lịch, dịch vụ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cách giác trong công tác phòng, chống dịch”, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu.

AN NHIÊN