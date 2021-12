Các giáo xứ, nhà thờ lung linh ánh đèn chờ đón Giáng sinh

Ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 160 cơ sở thờ tự Công giáo với 275.750 tín đồ. Dịp Giáng sinh năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên MTTQ tỉnh chỉ đạo MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt tuyên truyền tổ chức Lễ Giáng sinh vui tươi, ấm áp và an toàn phòng, chống dịch, nhằm thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, vận động người dân hạn chế hoạt động đông người. Các giáo xứ tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân ái giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn, nhất là trong dịp lễ, Tết, Giáng sinh để mọi người đều được đón một mùa Giáng sinh tươi vui, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.