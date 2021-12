Bảo đảm cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19

Từ đầu tháng 11 đến nay, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh tăng lên đáng kể. Cùng với chủ trương cho F1, F0 cách ly, điều tri tại nhà, các địa phương tiếp tục mở thêm nhiều cơ sở điều trị, chuyển đổi công năng từ khu cách ly tập trung F1 thành nơi chữa trị cho bệnh nhân COVID-19. Cách làm này giúp bảo đảm cơ sở điều trị cho bệnh nhân, giảm tình trạng quá tải cho ngành y tế.

Phun khử khuẩn xung quanh khu vực cách ly F1 tại KTX Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT.

Chuyển đổi công năng

Trước đây, Trường TH Phước An (TP. Vũng Tàu) được trưng dụng làm nơi cách ly các trường hợp F1. Hơn 1 tháng qua, số ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn TP. Vũng Tàu tăng cao nên từ ngày 25/11 cơ sở này được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến (BVDC) điều trị bệnh nhân nhẹ, không có triệu chứng. BVDC này có quy mô 400 giường bệnh. Đến ngày 2/12, cơ sở đã có 394 bệnh nhân.

Bác sĩ Lê Đức Anh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh (BV Vũng Tàu), điều trị tại BVDC Trường TH Phước An cho hay, trong số những F0 đang điều trị tại BVDC có khoảng 95% trường hợp là người dân ở TP. Vũng Tàu và một số bệnh nhân ở TX. Phú Mỹ, TP. Bà Rịa, huyện Long Điền. Khoảng 92% bệnh nhân không có triệu chứng, sức khỏe ổn định. 8% F0 có biểu hiện như sốt, sổ mũi, đau họng nhưng ở mức rất nhẹ và được chỉ định sử dụng thuốc. Từ ngày 25/11 đến nay, BVDC Trường TH Phước An đã chuyển 3 trường hợp (người bệnh nền, người cao tuổi, phụ nữ mang thai) đến điều trị tại cơ sở điều trị COVID-19, BV Vũng Tàu. “BVDC có 4 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 hộ lý, 10 nhân viên an ninh và tình nguyện viên. Nguồn nhân sự này bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho các F0 nhẹ”, bác sĩ Lê Đức Anh nói thêm.

Tương tự, trụ sở cũ của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh (89 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu) cũng đã được chuyển công năng sử dụng. Trước đó, cơ sở này dùng để cách ly tập trung F1. Từ ngày 18/11 đến nay, cơ sở được trưng dụng làm BVDC điều trị COVID-19, với quy mô 380 giường bệnh tầng 1, do BV Vũng Tàu phụ trách. Đến ngày 2/12, BVDC đã tiếp nhận 268 F0 nhẹ và không có triệu chứng. Tương tự, khu cách ly tập trung F1 ở SVĐ TX. Phú Mỹ cũng chuyển thành BVDC điều trị bệnh nhân COVID-19 từ ngày 20/11. Cơ sở này có 80 giường bệnh, đến ngày 2/12 đã đạt hơn 50% công suất.

Mở rộng cơ sở điều trị

Nhiều ngày qua, trung bình mỗi ngày toàn tỉnh ghi nhận khoảng 600 ca mắc COVID-19 mới. Từ ngày 25/11, tỉnh đã thực hiện chủ trương cho F0 nhẹ và không triệu chứng điều trị tại nhà với mục đích giảm tải cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Song số lượng bệnh nhân đủ điều kiện điều trị tại nhà còn ít. Đến nay, toàn tỉnh mới có 1.319 F0 được điều trị tại nhà, trong đó TP. Vũng Tàu có hơn 630 người, TX. Phú Mỹ gần 500 người...

Để bảo đảm công tác quản lý, theo dõi và điều trị F0, từ cuối tháng 11/2021 đến nay, nhiều BVDC điều trị COVID-19 đã được thành lập, như: BVDC tại Trường TH Nguyễn Huệ (TX. Phú Mỹ) có quy mô 200 giường bệnh; Trường THCS Phan Bội Châu (TX. Phú Mỹ) 200 giường bệnh; Trường CĐ Quốc tế Vabis Hồng Lam (TX. Phú Mỹ) có 350 giường; Trường THCS Bạch Đằng (TP. Vũng Tàu) có 270 giường bệnh; KTX Trường CĐ Dầu khí (TP. Bà Rịa) được tái sử dụng với 800 giường… Đến nay, các BVDC này đã đạt từ 50 đến 100% công suất giường bệnh.

Theo định hướng của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố phải thành lập BVDC điều trị bệnh nhân COVID-19 tầng 2 (bệnh nhân có triệu chứng nặng). Khi bệnh nhân điều trị tại nhà hoặc tại BVDC tầng 1 có dấu hiệu trở nặng sẽ được chuyển đến các cơ sở điều trị gần nhất, hạn chế di chuyển xa. Đến nay, toàn tỉnh có 7 cơ sở điều trị bệnh nhân tầng 2, với quy mô 924 gường bệnh. Các cơ sở này nằm trên địa bàn TP. Bà Rịa, TP. Vũng Tàu, huyện Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo. Ngoài ra, theo đề xuất của Sở Y tế, sau ngày 25/12/2021, 100% F1 cách ly tại nhà, các khu cách ly tập trung F1 còn lại sẽ được chuyển thành BVDC điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bài, ảnh: HỒNG PHƯƠNG