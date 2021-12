Ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trường học

Sở GD-ĐT vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn của các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh khi HS quay trở lại trường học trực tiếp.

Bộ tiêu chí gồm 18 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn được chia làm 3 giai đoạn gồm: Trước khi HS đến trường, khi HS đến trường và sau khi HS kết thúc buổi học. Cấp độ an toàn chia làm 3 cấp độ gồm: An toàn, khá an toàn, chưa an toàn. Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 2 mức là: Ðạt và Không đạt.

Cụ thể, trước khi HS đến trường, các cơ sở giáo dục kiểm tra đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học. Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện của nhà trường và ứng với 4 cấp độ dịch bệnh tại địa phương; có kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong nhà trường. Đồng thời thông báo đến phụ huynh về kế hoạch dạy học và công tác phối hợp với nhà trường trong việc thực hiện phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, phải tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên trường, lớp bảo đảm sạch sẽ; bảo đảm 100% HS, cán bộ quản lý, GV, nhân viên, người lao động của nhà trường thực hiện khai báo sức khỏe trên ứng dụng PC-COVID, đo và ghi nhật ký thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường. Cùng với đó là việc tuyên truyền cho HS, cha mẹ HS, tập huấn cho cán bộ, GV về quy trình phòng, chống dịch bệnh; thông báo, yêu cầu các cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ cho nhà trường cam kết bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19…

Khi HS đến trường, nhà trường thực hiện phân luồng, quét mã QR cho toàn bộ cán bộ, GV, nhân viên, người lao động; đo thân nhiệt cho HS trước khi vào trường; đeo khẩu trang trong thời gian ở trường; tổ chức phân luồng, đón và giao nhận HS và bảo đảm giãn cách trong lớp học, trong khuôn viên trường, phòng chức năng, phòng sinh hoạt tại trường theo quy định. Nhà trường thực hiện khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh sau giờ ra chơi và cuối buổi học; kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong trường. Nếu có HS nghi ngờ mắc COVID-19, GV báo cáo Ban giám hiệu nhà trường liên hệ cơ quan y tế địa phương, UBND phường, xã để có biện pháp ứng phó kịp thời, liên lạc với phụ huynh để nắm bắt tình hình sức khỏe HS.

Khi kết thúc buổi học, nhà trường bố trí tan trường lệch giờ theo các khối; phân công GV, nhân viên thực hiện vệ sinh trường lớp và khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc; bổ sung kịp thời xà phòng, dung dịch sát khuẩn và các vật dụng phòng dịch cần thiết khác cho buổi học tiếp theo.

Cơ sở giáo dục bảo đảm 15/18 tiêu chí đạt cấp độ 1 (an toàn) được đón HS quay trở lại học trực tiếp; Bảo đảm từ 11-15/18 tiêu chí đạt cấp độ 2 (khá an toàn) được đón HS quay trở lại trược học trực tiếp, nhưng phải được cơ quan quản lý giáo dục và cơ quan y tế địa phương giám sát, kiểm tra định kỳ và thường xuyên. Nếu chỉ bảo đảm từ 10/18 tiêu chí trở xuống thì đạt cấp độ 3 (chưa an toàn) thì không tổ chức dạy học trực tiếp, mà dạy học bằng hình thức trực tuyến.

HOÀNG DƯƠNG