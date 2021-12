Bàn giao Nhà tình nghĩa cho sĩ quan dự bị

Chiều 31/12, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban CHQS huyện Long Điền và Đảng ủy, UBND xã An Nhứt tổ chức bàn giao "Nhà tình nghĩa" cho gia đình ông Lê Thành Phước (tổ 6 ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền), là sĩ quan dự bị có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh trao quyết định tặng "Nhà tình nghĩa" cho gia đình ông Lê Thành Phước.

Căn nhà được xây dựng trên nền đất của gia đình, có diện tích 60m2, kết cấu tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch men, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và công trình phụ. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 130 triệu đồng, trong đó Ngân hàng TMCP Quân đội hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Long Điền và các đoàn thể địa phương đã trao tặng gia đình một số vật dụng thiết yếu.

Tin, ảnh: MINH NHÂN