Tập trung khống chế 2 ổ dịch có nguy cơ cao

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch tại Công ty TNHH Giày Uy Việt và Chợ Vũng Tàu, lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu đã truy vết thần tốc, phong tỏa hẹp, mở rộng xét nghiệm sàng lọc tất cả các trường hợp có liên quan ca bệnh nhằm khống chế kịp thời nguy cơ lây lan.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt (KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu) sáng 7/11.

Khống chế 2 ổ dịch lớn

Liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH Giày Uy Việt tại KCN Đông Xuyên, tính đến sáng 7/11, cơ quan chức năng TP. Vũng Tàu đã xác định được 26 ca nhiễm COVID-19 và thêm 8 ống mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2 tại công ty này.

Trước đó, sáng 6/11, Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt phối hợp với Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Vũng Tàu xét nghiệm nhanh COVID-19 định kỳ cho toàn bộ công nhân. Trong quá trình xét nghiệm nhanh cho 1.371 công nhân thuộc phân xưởng C và B, Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Vũng Tàu phát hiện 24 trường hợp có kết quả dương tính. Công ty đã đưa 24 người này vào khu vực cách ly tạm thời; khử khuẩn toàn bộ khu vực xét nghiệm phân xưởng C và nhà ăn.

Tại thời điểm ngày 6/11, Công ty có 4.803 người đang làm việc ở 3 phân xưởng A, B, C và khối văn phòng. Qua truy vết, lực lượng chức năng đã xác định được 69 trường hợp tiếp xúc gần và đưa đi cách ly tập trung.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Công ty, lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu đã có mặt trực tiếp chỉ đạo việc xử lý phòng, chống dịch. Chiều 6/11, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu đã yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm nhanh và PCR ống gộp 15 đối với 4.456 công nhân tại Công ty. Kết quả xét nghiệm nhanh vào chiều 6/11, có 26 trường hợp dương tính. Các trường hợp này đã được lấy mẫu đơn PCR.

Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu yêu cầu Công ty tạm dừng hoạt động trong 7 ngày; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh và PCR mẫu gộp 15 song song cho toàn bộ công nhân.

Cũng trong sáng 7/11, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch TP. Vũng Tàu đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh và PCR mẫu gộp 15 cho 498 người là tiểu thương và người phụ việc tại Chợ Vũng Tàu do liên quan đến ca nhiễm là tiểu thương buôn bán tại chợ. Cụ thể, sáng 7/11, TP. Vũng Tàu ghi nhận 4 ca nhiễm trong một gia đình tại khu phố 5, phường Nguyễn An Ninh. Trước đó, gia đình này có người bị sốt, ho nên thông báo Trạm Y tế phường Nguyễn An Ninh đến lấy mẫu xét nghiệm nhanh và cho kết quả dương tính. Kết quả PCR vào sáng 7/11 cũng dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này có vợ chồng ông N.V.T. (SN 1962) và bà N.T.H. (SN 1965), buôn gà tại Chợ Vũng Tàu. Quá trình buôn bán có tiếp xúc gần với 1 bạn hàng trong chợ và đưa hàng, nhận tiền trực tiếp từ khách. Các mẫu test nhanh cho kết quả âm tính, hiện đang chờ kết quả PCR.

Nhiều ca bệnh chưa rõ nguồn lây

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho hay, xác định ổ dịch tại Công ty Uy Việt có nguy cơ rất cao nên thành phố đã kích hoạt đồng loạt các lực lượng chức năng tổ chức xét nghiệm, truy vết. Các phường, xã nơi có công nhân Công ty là F0 sinh sống cũng tổ chức phong tỏa tạm thời, truy vết F1 để nhanh chóng khoanh vùng, sàng lọc, không để dịch lây lan.

Số công nhân nguy cơ cao tại phân xưởng C của Công ty được cách ly tại phân xưởng và khuôn viên công ty. Các trường hợp đặc biệt: Phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ… làm việc tại phân xưởng này được đưa đến Nhà thi đấu đa năng tỉnh (đường Nguyễn An Ninh) để cách ly tạm thời trong khi chờ kết quả xét nghiệm.

Song song đó, Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục tổ chức truy vết thần tốc các trường hợp F1 tiếp xúc gần tại nơi ở của F0. Các công nhân phân xưởng A và B không có trường hợp xét nghiệm nhanh dương tính được cho về tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Công ty gửi danh sách người lao động về các phường, xã để phối hợp theo dõi và yêu cầu công nhân cam kết hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày. Đồng thời sẽ tiếp tục lấy mẫu gộp PCR cho toàn bộ công nhân vào ngày thứ 14; yêu cầu Công ty tự xét nghiệm nhanh cho toàn bộ công nhân vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7.

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu, đến nay 17 phường, xã trên địa bàn đều có ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng, trong đó nhiều trường hợp không rõ nguồn lây. Do đó, thành phố khẩn trương truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, xác định nguồn lây liên quan đến các chùm ca bệnh trên địa bàn. Lực lượng chức năng tiến hành xét nghiệm người dân tại các điểm nguy cơ nhằm phát hiện kịp thời F0; chú trọng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tuân thủ 5K và chấp hành quy định khai báo y tế khi về từ địa phương khác, đặc biệt là vùng nguy cơ cao.

