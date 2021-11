Toàn tỉnh ghi nhận 29 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

Tính từ 18 giờ ngày 31/10 đến 18 giờ ngày 1/11, BR-VT ghi nhận 63 ca mắc COVID-19 mới; trong đó có 29 ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng.

Các ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng gồm: 4 ca tại TP.Vũng Tàu (1 ca là công nhân Công ty PVD – offshore Vũng Tàu tại trụ sở tại 40A đường 30/4; 1 ca thường trú tại phường 8; 1 ca đi từ TP.Hồ Chí Minh về, được phát hiện tại Trạm Y tế phường 8; 1 ca tại phường Nguyễn An Ninh); 12 ca tại TX.Phú Mỹ (2 ca đi từ TP.Hồ Chí Minh về, phát hiện tại phường Mỹ Xuân; 2 ca là công nhân Công ty Nhật Minh Thành, đang thi công đường ống khí gas tại KCN Phú Mỹ 3, tạm trú tại nhà trọ khu phố Tân Lộc, phường Phước Hòa; 2 ca đi từ TP.Hồ Chí Minh về, được phát hiện tại chốt QL 51; 1 ca là tài xế chở hàng từ TP. Hồ Chí Minh về, được phát hiện tại chốt QL 51; 1 ca tại phường Phước Hòa; 1 là bảo vệ của Công ty SUPPER GAS - KCN Gò Dầu (Long Thành, Đồng Nai), tạm trú tại phường Mỹ Xuân; 1 ca là tài xế chở hàng từ Đồng Nai về, được phát hiện tại chốt QL 51; 1 ca ở trọ tại khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ; 1 ca được phát hiện tại Trung tâm Y tế TX. Phú Mỹ); 10 ca tại TP.Bà Rịa (6 ca trong một gia đình thường trú tại ấp Phước Tân 2, xã Tân Hưng; 1 ca là nhân viên tiệm Honda Nghĩa 4 (Long Điền), thường trú tại khu phố 3, phường Long Toàn; 3 ca là công nhân thi công công trình tại chùa Bảo Ân ấp Đông, xã Long Phước, thường trú tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương); 2 ca tại huyện Châu Đức là công nhân tại Công ty Trường Giang cảng Thị Vải, thường trú tại khu phố Kim Giao, thị trấn Ngãi Giao. 1 ca ở xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 2) cho người dân TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Ảnh: ĐINH HÙNG.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 4.636 ca. Trong ngày 1/11 có 9 bệnh nhân đã khỏi bệnh ra viện.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Các ca mắc COVID-19 ghi nhận ngoài cộng đồng tập trung vào các đối tượng nguy cơ cao như công nhân KCN; lao động ở công trình xây dựng; tài xế, phụ xe; người từ tỉnh, thành phố ngoài vào BR-VT.

Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ COVID-19 cộng đồng và vai trò của lực lượng công an cơ sở trong quản lý, kiểm soát người từ địa phương khác về địa bàn, nhất là việc thực hiện khai báo, cách ly y tế theo quy định; tổ chức tuần tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, địa điểm công cộng, các công trình xây dựng, các khu vực thường xuyên tập trung đông người; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

MINH THIÊN