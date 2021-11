Thị trường lao động từng bước phục hồi

Sau khi tỉnh từng bước mở cửa một số hoạt động, nhiều DN đang có nhu cầu tuyển dụng hàng ngàn lao động để khôi phục sản xuất, kinh doanh. Ngành LĐTBXH đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh kết nối cung-cầu lao động.

Thị trường lao động dự báo sẽ có nhiều khởi sắc. Trong ảnh: Người lao động Công ty TNHH TWINKLE Việt Nam (KCN Mỹ Xuân B1, TX. Phú Mỹ) trong giờ sản xuất ba lô.

Nhiều cơ hội việc làm

Theo Sở LĐTBXH, đợt dịch lần thứ tư khiến thị trường lao động bị tác động mạnh. Nhiều DN đã phải cắt giảm nhân công, công suất, thậm chí tạm dừng hoạt động khiến nhiều lao động mất việc. Từ khi dịch được kiểm soát, chiến lược phòng, chống dịch được điều chỉnh linh hoạt, gắn với khôi phục các hoạt động kinh tế, nhiều DN đã hoạt động trở lại. Do vậy, nhu cầu tuyển dụng lao động để phục hồi sản xuất hoặc mở rộng sản xuất của các DN tăng mạnh.

Thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) tỉnh cho thấy, thị trường lao động đang khởi sắc với khoảng 75% DN và người lao động (NLĐ) đã quay trở lại. Ông Nguyễn Trọng Huy, Trưởng Phòng Dịch vụ việc làm-Thị trường lao động, TTDVVL tỉnh cho biết, các DN cần tuyển khoảng 4.500 lao động. Nhu cầu nhân lực tập trung ở các nhóm ngành nghề như: Cơ khí, xây dựng, điện công nghiệp, giày da, may mặc, kinh doanh, tài chính ngân hàng, lao động phổ thông... với mức lương từ 7 - 30 triệu đồng.

Công ty Nitori (KCN Phú Mỹ 3, TX. Phú Mỹ) cần tuyển hơn 2.000 lao động với mức lương từ 7,8-8,7 triệu đồng/người/tháng. Đại diện Công ty cho biết, ngoài mức lương trên, DN còn có nhiều chính sách ưu đãi để thu hút NLĐ như: phụ cấp đi lại 300 ngàn đồng/tháng; phụ cấp nhà ở 500 ngàn đồng/tháng; thưởng chuyên cần 300 ngàn đồng/tháng; có xe đưa rước trong khu vực BR-VT và tỉnh Đồng Nai; phụ cấp ca đêm; thưởng lương tháng 13...

Các DN trong lĩnh vực may mặc đang cần tuyển số lượng lớn lao động để phục hồi sản xuất. Đơn cử, Công ty TNHH May Tân Mỹ (phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) cần tuyển 400 lao động phổ thông, thợ may với mức lương 7,5-14 triệu đồng/người/tháng; Công ty TNHH Dong In Entech Việt Nam (huyện Đất Đỏ) cần tuyển 300 công nhân may.

Theo đại diện các DN, dù có nhiều ưu đãi nhưng việc tuyển dụng lao động ở thời điểm này gặp nhiều khó khăn.

Kết nối cung-cầu lao động

Ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng Phòng Lao động-Việc làm (Sở LĐTBXH) cho hay, thị trường lao động sẽ dần chuyển biến tích cực và sôi động hơn trong thời gian tới. Song, giai đoạn này, cả NLĐ và DN đều gặp khó khăn. Trong đó, DN phải đối diện với tình trạng thiếu nguồn nhân lực.

“Điệp khúc thiếu lao động trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều năm nay. Tuy nhiên, việc thiếu lao động trong bối cảnh hiện nay có nhiều nguyên nhân. Trong đó, lực lượng lao động tại BR-VT chủ yếu thiếu cục bộ chứ không phải do NLĐ bỏ về quê vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dự kiến số lượng lao động toàn tỉnh sẽ thiếu hụt khoảng từ 12-15% do một số dự án quay trở lại hoạt động, một số DN phục hồi sản xuất…”, ông Nguyễn Phi Hùng nhận định.

Nhằm giúp thị trường lao động phục hồi sau dịch COVID-19, BR-VT đã triển khai nhiều giải pháp, thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ. Có thể kể đến các giải pháp như tạo điều kiện tối đa hỗ trợ DN trở lại sản xuất; giảm bớt, cắt gọn, ưu tiên giải quyết linh hoạt thủ tục hành chính về lao động-việc làm. NLĐ được tạo điều kiện đến nhà máy làm việc. Tỉnh đang từng bước đẩy mạnh kết nối cung-cầu lao động bằng nhiều hình thức phù hợp như thông qua các sàn giao dịch trực tuyến, các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; đẩy mạnh hỗ trợ vay vốn việc làm cho lao động; hỗ trợ đào tạo lao động; cung cấp thông tin thị trường lao động.

Nhiều DN đang lên phương án sản xuất trở lại nên dự báo từ nay đến cuối năm, các DN cần tuyển thêm ít nhất khoảng 6.000 lao động. Tuy nhiên, việc tuyển dụng gặp khó khăn dù từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tiếp nhận khoảng 12.000 hồ sơ NLĐ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Để hỗ hợ DN phục hồi sản xuất, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã và đang tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Ông Phạm Quang Việt, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết, sau khi áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trung tâm đã đẩy mạnh việc kết nối hỗ trợ DN và NLĐ bằng nhiều hình thức như tư vấn trực tiếp, tư vấn online; tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến; phối hợp với Ban Quản lý các KCN, các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của DN và nhu cầu tìm việc làm của NLĐ để kịp thời kết nối DN với NLĐ.

Đồng thời, Trung tâm cũng đẩy mạnh tư vấn cho NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, khai thác, sàng lọc nguồn lao động tự do tại các huyện, thị xã, thành phố để tư vấn giới thiệu, cung ứng cho DN. Từ đầu năm đến nay trung tâm đã kết nối 2 phiên giao dịch trực tuyến, tư vấn cho hơn 750 lượt NLĐ, qua đó có gần 240 NLĐ được sơ tuyển và gần 90 NLĐ được tuyển dụng. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh sẽ kết nối số lao động thất nghiệp và lao động tại các địa phương vừa để hỗ trợ các DN có được nguồn lao động và cũng để giúp NLĐ thất nghiệp sớm quay lại thị trường lao động.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN