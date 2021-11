Những năm gần đây, đặc biệt là thời gian chịu tác động bởi dịch bệnh, người dân ngày càng quan tâm đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Từ đó chế độ ăn uống lành mạnh cũng ngày càng được chú trọng. Trong đó, xu hướng “ăn uống heathy” theo các phương pháp khoa học, bảo đảm cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Các loại thực phẩm giàu chất xơ và vitamin được nhiều người ưa chuộng trong các bữa ăn heathy.

Thay đổi thói quen ăn uống

Trên các trang facebook hiện nay có rất nhiều huấn luyện viên dinh dưỡng đang chiêu sinh các lớp học “Thay đổi tư duy và thói quen ăn uống”. Chị Ngô Thị Phương, một huấn luyện viên dinh dưỡng tại TP. Vũng Tàu cho biết, ngày nay các lớp “học ăn” khá phổ biến và được nhiều người tham gia. Vì các lớp này đã giúp nhiều người cải thiện vóc dáng, cân nặng và chăm sóc sức khỏe tốt hơn nhờ biết cách ăn uống lành mạnh. Chị Đỗ Quỳnh Nga (phường 7, TP. Vũng Tàu) cho biết, chị cao 1.50m, nặng 60kg. Cơ thể của chị khá nhiều mỡ. Trước đây, nhiều người “mách” phương pháp giảm cân bằng cách uống các thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân… nhưng chị sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên không dám sử dụng. Qua theo dõi trên mạng và trên các trang facebook cá nhân của một số huấn luyện viên dinh dưỡng, chị đã tham gia một khóa học về cách ăn uống. Từ đó, chị được tìm hiểu kỹ về khoa học dinh dưỡng tế bào, cân bằng dinh dưỡng, lựa chọn thức ăn calo thấp và chế biến thức ăn đơn giản, giữ gìn dinh dưỡng cao nhất. Chỉ sau một thời gian ngắn, bản thân chị đã cảm nhận sự thay đổi rõ rệt, giấc ngủ ngon hơn, da sáng hơn và đặc biệt sức khỏe bền hơn. Chị đã giảm được 10kg trong vòng 3 tháng nhưng cơ thể vẫn không mệt mỏi.

Chị Lê Thị Nhung (Đội Cấn, phường 8, TP. Vũng Tàu) cho biết, chị không có vấn đề thừa cân nhưng thường xuyên bị đau bao tử, rối loạn tiêu hóa, giấc ngủ kém, da sạm nám nhiều khiến bản thân thường xuyên mệt mỏi, mất tự tin. Sau đó, chị được một người bạn giới thiệu và chia sẻ phương pháp “Chăm sóc sức khỏe chủ động”. Trong đó, chủ yếu tập trung vào thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày bằng các thực phẩm sạch và vận động hợp lý. 10 năm qua cứ mỗi tháng chị ăn chay 15 ngày. Những ngày còn lại chị ăn uống theo chế độ hạn chế dầu mỡ, tinh bột, tập trung nhiều chất xơ, vitamin từ các loại rau củ quả, chất đạm từ cá... nhờ đó chị đỡ bệnh hẳn.

Nhiều chị em phụ nữ sau sinh giờ đây cũng rất quan tâm đến các phương pháp “ăn uống heathy”. Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Quỳnh Chi (công tác tại huyện Đất Đỏ) cho hay, sau khi sanh bé thứ 2 chị tăng 20kg, cơ thể sồ sề đến cả bản thân còn không dám nhìn mình trong gương. Từ đó chị Chi bắt đầu tìm hiểu về chế độ ăn sạch, uống sạch theo xu hướng khoa học kết hợp vận động hợp lý. “Thay vì ép bản thân ăn quá nhiều cơm, thức ăn vào những bữa chính thì tôi chuyển sang chế độ ăn theo khung giờ và cân bằng hàm lượng các chất dinh dưỡng như: tinh bột, chất đạm, chất béo, chất xơ... theo bảng hàm lượng dinh dưỡng. Với cách ăn này, tôi nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh mà vẫn bảo đảm có sữa cho em bé”, chị Chi nói.

Nhiều phương pháp

Khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, nhiều người đã chủ động tìm hiểu và lựa chọn chế độ ăn uống đúng cách, khoa học, phổ biến nhất vẫn là các phương pháp: detox, eat clean, keto, thực dưỡng... Trong đó, phương pháp eat clean là chế độ ăn uống hiện đang được nhiều gia đình lựa chọn. Với chế độ ăn uống phù hợp cho nhiều đối tượng và lứa tuổi, được xem là chế độ ăn an toàn, khoa học. Eat clean là chế độ ăn ưu tiên thực phẩm tươi, lành và sạch, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt và các loại thực phẩm đóng gói khác. Người ăn theo chế độ eat clean thường sử dụng ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau, chất béo tốt và protein với khẩu phần phù hợp. Do đó, người thực hiện ăn chế độ này vẫn đủ các dưỡng chất quan trọng như tinh bột, chất đạm, chất béo, chất xơ... có trong các loại thực phẩm sạch, lành mạnh chứ không phải chỉ ăn rau, củ, trái cây hay ăn ít đi so với nhu cầu như nhiều người vẫn nhầm tưởng.

Nếu như, các phương pháp ăn uống detox, eat clean hay keto thường được người trẻ áp dụng, thì đối tượng trung tuổi và cao tuổi hoặc những người mắc bệnh về tim mạch, béo phì lại rất quan tâm đến chế độ ăn thực dưỡng. Đây là phương pháp sử dụng các loại đồ ăn chính như: gạo lứt, các loại đậu, tảo biển, các loại rau xanh theo mùa, cá và hải sản tươi (được sử dụng vài lần mỗi tuần)... Những người ăn theo chế độ thực dưỡng được khuyến khích ăn thường xuyên, nhai thức ăn thật kỹ trước khi nuốt, chia nhiều bữa nhỏ giúp cơ thể luôn duy trì được năng lượng. Từ đó mà một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, người ăn uống theo phương pháp thực dưỡng thường sống tích cực, vui vẻ và thoải mái hơn so với bình thường, giúp con người làm việc hiệu quả.

Trong một buổi chia sẻ bí quyết “ăn uống heathy” với các học viên TP. Vũng Tàu qua kênh zoom, huấn luyện viên dinh dưỡng Nguyễn Thị Hồng Liên (huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh) cho biết, chế độ ăn uống quyết định 80% sức khỏe và cân nặng, 20% là nhờ tập luyện. Vì vậy, nếu bạn vừa có chế độ ăn hợp lý, khoa học vừa kết hợp tập luyện đều đặn, vừa sức… thì hiệu quả về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp sẽ rất cao.

QUANG VŨ