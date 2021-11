Số ca cộng đồng liên tục tăng cao ở Phú Mỹ

Những ngày gần đây, trên địa bàn TX. Phú Mỹ mỗi ngày phát sinh hơn 20 ca nhiễm, trong đó số ca cộng đồng liên tục tăng cao. TX. Phú Mỹ đã tính đến các phương án ứng phó linh hoạt để vừa phòng dịch hiệu quả, vừa ổn định sản xuất, phát triển kinh tế.

Lực lượng chức năng TX. Phú Mỹ phong tỏa Điện máy xanh (phường Phú Mỹ) vì có một ca nhiễm liên quan đến người đến từ tỉnh Đồng Nai.

Số ca cộng đồng tăng cao

Theo báo cáo của BCĐ phòng, chống dịch COVID -19, ngày 4/11, trên địa bàn TX. Phú Mỹ ghi nhận 27 trường hợp dương tính, trong đó có 3 ca trong khu cách ly tập trung; 24 ca cộng đồng đều liên quan đến người từ vùng dịch như TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai trở về.

Trước đó, ngày 3/11 TX. Phú Mỹ cũng có số ca nhiễm cao nhất so với các địa phương khác trong tỉnh với 29 ca, trong đó có 22 ca cộng đồng (13 ca ghi nhận tại phường Mỹ Xuân, 4 ca là người trong cùng một gia đình tại phường Phước Hòa; 3 ca là người đi từ TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Hưng Yên về phường Phú Mỹ).

Như vậy, tính trong vòng 4 ngày, trên địa bàn TX. Phú Mỹ phát sinh thêm 295 ca bệnh. Đặc biệt, những ngày gần đây số ca cộng đồng tăng cao, hơn 20 ca mỗi ngày. Từ ngày 23/10 đến nay, lực lượng chức năng tiếp tục ghi nhận nhiều ca F0 liên quan đến các chuỗi lây nhiễm là nhân viên, người lao động làm việc tại các KCN Mỹ Xuân A2, Mỹ Xuân A, Cảng Tổng hợp Thị Vải… sau đó lây sang người dân sống tại các phòng trọ thuộc phường Mỹ Xuân, phường Hắc Dịch, phường Phú Mỹ, xã Châu Pha. Đặc biệt, ngày 27/10 từ trường hợp F0 là chị P.T.T.H buôn bán cá tại đường Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ đến nay đã lây nhiễm đến 12 người do cùng buôn bán hoặc mua hàng của chị H.

Theo ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ, các ca cộng đồng được phát hiện khi người dân có biểu hiện ho, sốt tự đến trạm y tế, phòng khám test nhanh cũng như khám bệnh. Với công nhân có biểu hiện bệnh tự đến phòng khám test nhanh, công ty test nhanh hoặc khám định kỳ trước khi cho công nhân, tài xế vào công ty. Ông Thắm nhận định, các ca nhiễm trong thời gian qua chủ yếu nguồn lây xuất phát là người từ địa phương khác về (đi làm về hàng ngày hoặc người về cư trú, tài xế xe chở hàng…). Trong 2 ngày gần đây (ngày 3 và 4/11), đã phát sinh 11 ca là người lao động ngoài tỉnh trong các công ty trong KCN đi về trong ngày và người từ địa phương khác về thị xã, từ đó đã lây lan trong công ty và gia đình.

Điều này cho thấy việc công nhân, người lao động từ các tỉnh, thành phố lân cận đến làm việc và về trong ngày; người dân từ các tỉnh, thành phố khác đến tỉnh không để làm việc không có lí do chính đáng là nguồn lây lan dịch nguy hiểm trên địa bàn thị xã, mặc dù đã được tiêm phòng vắc xin vì có nhiều trường hợp dương tính ngay cả khi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Theo thống kê, từ ngày 16/10 đến nay, tổng số người về từ địa phương khác đến TX. Phú Mỹ là 1.926 người, từ 48 tỉnh, thành phố trong cả nước; các trường hợp này đã đến trạm y tế khai báo, test nhanh, kết quả đều âm tính. Trong đó 14 người thuộc diện phải cách ly tập trung; 366 người cách ly tại nhà và 1.546 người tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Linh hoạt trong phòng dịch

Từ diễn biến dịch bệnh phức tạp như trên , TX. Phú Mỹ đã xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế theo từng cấp độ dịch; triển khai khi có dịch xảy ra trên địa bàn. Hiện TX. Phú Mỹ vẫn đang ở cấp độ 1. Tuy nhiên, nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng cao thị xã phải điều chỉnh công tác phòng dịch. Theo đó, các lực lượng chức năng sẽ tập trung nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm, cách ly y tế và điều trị trên địa bàn thị xã; tăng cường khả năng thu dung, điều trị và chăm sóc F0. Đồng thời có kế hoạch bảo đảm đáp ứng khi dịch xảy ra như: Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị sẵn sàng hệ thống cung cấp oxy hóa lỏng, khí nén; trạm y tế các xã, phường bảo đảm cung cấp oxy y tế; các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc F0 tại cộng đồng, quản lý F0 tại nhà tiếp tục được kiện toàn, hoạt động hiệu quả.

Đặc biệt, đối với người ra, vào tỉnh làm việc trong ngày, TX. Phú Mỹ yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt theo Công văn 15467/UBND-VP ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh và Công văn 893/TTCH ngày 17/10/2021 của Trung tâm chỉ huy tỉnh. Đồng thời yêu cầu các công ty, DN, các hộ kinh doanh thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch, trong đó chú ý vấn đề lắp đặt camera giám sát các phương tiện, tài xế giao nhận hàng hóa tại các công ty, xí nghiệp, hộ kinh doanh… để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, truy vết của cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Thống kê, báo cáo danh sách người ra, vào địa bàn tỉnh BR-VT làm việc trong ngày gửi về BCĐ phòng, chống COVID-19 thị xã, đồng gửi Công an thị xã để tổ chức quản lý, giám sát.

Song song đó, TX. Phú Mỹ cũng đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho người dân nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Mục đích của TX. Phú Mỹ là bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; đồng thời khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bài, ảnh: QUANG VŨ