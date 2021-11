Phát huy vai trò Tổ COVID-19 cộng đồng

Tại huyện Long Điền, khi tình hình dịch diễn biến phức tạp, các “Tổ COVID-19 cộng đồng” cũng được đặt trong trạng thái thường trực, “phủ sóng” khắp các tổ dân cư. Đơn cử như tại xã An Ngãi, 53 “Tổ COVID-19 cộng đồng” đang phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, tiến hành giám sát, phát hiện và báo cho chính quyền địa phương về những không tự giác khai báo y tế, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc truy vết các trường hợp liên quan đến người nhiễm COVID-19. Ông Trần Văn Mười, Tổ trưởng “Tổ COVID-19 cộng đồng” ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền cho biết: “Các thành viên trong tổ đều bám sát địa bàn để nắm thông tin về các trường hợp về từ địa phương khác để vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động khai báo y tế; cách ly y tế tại nhà theo quy định”.