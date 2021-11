Phấn đấu giảm tai nạn, thương tích ở trẻ em

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025 giảm tỷ lệ trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn 500/100.000 trẻ và 400/100.000 trẻ vào năm 2030; giảm tỷ lệ trẻ bị tử vong do tai nạn, thương tích năm 2025 xuống còn 10/100.000 trẻ và 8/100.000 trẻ vào năm 2030. Hằng năm, giảm 5 - 10% số trẻ em bị tử vong và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ. 80% ngôi nhà các gia đình có trẻ em đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn” vào năm 2025 và 90% vào năm 2030; 100% trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn” vào năm 2025...

UBND tỉnh đề ra các mục tiêu truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em như: Có 90% trẻ em, cha, mẹ và người chăm sóc trẻ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em vào năm 2025 và 95% vào năm 2030; 90% trẻ em từ 6 - 16 tuổi biết các quy định về an toàn giao thông đường bộ vào năm 2025 và 95% vào năm 2030; 60% trẻ em từ 6 - 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước vào năm 2025 và 70% vào năm 2030; 50% trẻ em từ 6 - 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 60% vào năm 2030.

THI PHONG