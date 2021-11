Năm 2022 sẽ đánh dấu nhiều sự thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động so với năm 2021.

Tuổi nghỉ hưu năm 2022 của người lao động sẽ tăng lên so với năm 2021. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại Xí nghiệp 3, Công ty Baseafood. Ảnh: TRÀ NGÂN

Theo quy định tại Điều 169, Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu năm 2022 của người lao động sẽ tăng lên so với năm 2021. Tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ có sự thay đổi như sau: Lao động nam từ đủ 60 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2021), lao động nữ từ đủ 55 tuổi 8 tháng (tăng 4 tháng so với năm 2021).

Về cách tính lương hưu của lao động nam, lao động nam nghỉ hưu năm 2022 phải đóng BHXH đủ 20 năm mới được tính hưởng tỷ lệ 45%. Trong khi đó, ở năm 2021, chỉ cần đóng BHXH đủ 19 năm là lao động nam đã được hưởng 45%.

Với cách tính mới này, lao động nam nghỉ hưu năm 2022 mà đóng đủ 20 năm chỉ được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Và muốn hưởng tỷ lệ tối đa 75% thì lao động nam phải đóng BHXH từ đủ 35 năm trở lên (năm 2021 chỉ cần đóng từ đủ 34 năm trở lên).

Theo laodong