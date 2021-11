Huyện Đất Đỏ hỗ trợ 529 suất quà cho công nhân tại khu phong tỏa Công ty TNHH Dong In Entech Việt Nam

Chiều 3/11, huyện Đất Đỏ hỗ trợ 529 suất quà cho công nhân đang cách ly tại chỗ trong khu phong tỏa Công ty TNHH Dong In Entech Việt Nam, xã Long Tân (ảnh). Mỗi phần quà gồm: sữa, bánh, vật tư y tế… với tổng trị giá 105,8 triệu đồng.

Trước đó, huyện cũng đã trao 57 túi an sinh cho các hộ dân trong các khu phong tỏa trên địa bàn huyện, gồm: gạo, mì, rau củ, thịt…, trị giá mỗi gói an sinh là 370 ngàn đồng. Qua đó, giúp người dân an tâm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, cùng huyện sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Tin, ảnh: SONG BÌNH