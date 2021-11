4.486 học sinh được tiêm vắc xin

Ngày 12/11, TP.Bà Rịa, huyện Long Điền và huyện Xuyên Mộc là 3 địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 17 tuổi, đang học lớp 12 tại các trường THPT, TTGDTX. Sau đó, các địa phương này sẽ hạ dần độ tuổi tiêm cho các HS khối 11 và 10 lần lượt vào các ngày 13,14/11. Trong ngày tiêm đầu tiên, HS lẫn phụ huynh đều rất phấn khởi.

Trước khi tiêm, các điểm tiêm bắt buộc phụ huynh HS phải ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng. Trong ảnh: Phụ huynh HS Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) ký vào phiếu đồng ý tiêm vắc xin cho con.Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm tiêm được bố trí ở các địa phương, hoạt động tiêm chủng cho HS diễn ra an toàn, thuận lợi và hiệu quả. Các điểm tiêm chủng sắp xếp lịch tiêm cho HS theo từng lớp, với các khung thời gian khác nhau. Do đó, bảo đảm giãn cách, an toàn phòng, chống dịch COVID-19, HS không phải chờ đợi lâu. Đợt tiêm này dành cho HS nên các điểm tiêm chủng yêu cầu và bắt buộc cha mẹ, hoặc người giám hộ của trẻ phải ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng thì nhân viên y tế mới tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các em. HS được tiêm vắc xin Pfizer. Trước khi tiêm, HS được nhân viên y tế kiểm tra thông tin, khám sàng lọc, tư vấn cẩn thận những phản ứng phụ có thể gặp phải cũng như chế độ ăn uống, nghỉ ngơi sau tiêm. Vì thế, các HS cảm thấy yên tâm khi tiêm.

Ngoài 3 địa phương (TP.Bà Rịa, huyện Long Điền, huyện Xuyên Mộc) đã bắt đầu tiêm vắc xin cho HS từ 15-17 tuổi bắt đầu từ ngày 12/11, thì các huyện Đất Đỏ huyện Châu Đức, huyện Côn Đảo, TX.Phú Mỹ và TP.Vũng Tàu sẽ bắt đầu tiêm vắc xin cho HS từ ngày 13/11. Các địa phương này cũng tổ chức tiêm vắc xin cho HS khối 12 đầu tiên, sau đó hạ dần độ tuổi đến các em khối 11,10. Thời gian tiêm kéo dài trong 3 ngày kể từ ngày bắt đầu tiêm và có 1 ngày tiêm vét vào cuối đợt. Đợt tiêm chủng này toàn tỉnh có khoảng 39 ngàn HS từ 16-17 tuổi được tiêm vắc xin. Để đáp ứng công tác tiêm chủng, toản tỉnh bố trí 42 điểm tiêm tại các trường học và trung tâm văn hóa học tập cộng đồng các xã. Theo Sở Y tế, ngành y tế đã chuẩn bị hơn 128 ngàn liều vắc xin Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Trong đó, TP.Vũng Tàu được phân bổ hơn 13,8 ngàn liều; TX.Phú Mỹ hơn 8 ngàn liều; huyện Châu Đức gần 6,5 ngàn liều; huyện Long Điền và Xuyên Mộc hơn 6 ngàn liều/đơn vị; huyện Đất Đỏ hơn 5,2 ngàn liều; TP.Bà Rịa hơn 5,1 ngàn liều; ít nhất là huyện Côn Đảo, với hơn 1,8 ngàn liều. Bên cạnh đó, ngành y tế còn dự trù hơn 76 ngàn liều vắc xin để phân bổ cho các địa phương theo nhu cầu và tình hình thực tế trong suốt quá trình triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Trước khi tiêm vắc xin, em Huỳnh Thị Tú Vy, HS lớp 12A2 Trường THPT Trần Văn Quan (huyện Long Điền) cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng khi được các thầy cô và nhân viên y tế hướng dẫn tận tình, động viên nên em cảm thấy thoải mái hơn. Vy cho biết: “Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên em rất mong mỏi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhằm bảo vệ mình và những người xung quanh. Việc được tiêm chủng không chỉ giúp em và gia đình an tâm hơn phần nào, mà còn giúp chúng em sớm được đến trường học tập.

Em Phạm Tiến Đạt, HS lớp lớp 12A1, Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) tỏ ra phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Em cho hay, khi được nhà trường tuyên truyền các thông tin về tiêm vắc xin cho trẻ, bố mẹ em không chần chừ mà đồng ý ngay cho em. “Nhân viên y tế tiêm nhẹ nhàng. Sau 30 phút theo dõi sau tiêm, em thấy sức khỏe bình thường. Em đang học lớp 12, sắp tới sẽ tham dự nhiều kỳ thi quan trọng nên em hi vọng khi HS được tiêm vắc xin thì ngành giáo dục cho chúng em trở lại trường học để học tập tốt hơn”, Đạt mong muốn.

Ông Cao Văn Chính, bố của em Cao Bình Minh, HS lớp 12A1, Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) cho biết, cách đây khoảng 2 tuần, nhà trường có khảo sát lấy ý kiến của phụ huynh về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ. Sau khi tìm hiểu về lợi ích của tiêm vắc xin, ông Chính đã đồng ý cho con tiêm. Trước khi đến điểm tiêm, ông căn dặn con ăn uống đầy đủ, tinh thần thoải mái. Ông còn cẩn thận mang theo nước lọc cho con uống sau khi tiêm. “Tôi không có lo lắng gì khi con tiêm vắc xin phòng COVID-19. Ngược lại, tôi thấy mừng nhiều hơn. Khi được tiêm vắc xin thì giúp con tôi bảo vệ được sức khỏe trước đại dịch COVID-19 nên tôi yên tâm hơn”, ông Chính nói.

Huy động tổng lực tham gia tiêm chủng

Tại các điểm tiêm, công tác tổ chức tiêm chủng cho HS đợt này có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế và giáo dục. Trước khi tiêm, ngành GD-ĐT đã tổ chức tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin, cũng như lấy ý kiến phụ huynh HS để tạo sự đồng thuận trong dự luận xã hội.

Cô Nguyễn Thị Bích Hoàng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Văn Quan cho hay, nhà trường có 1.084 HS thì đa số phụ huynh các em đều đồng ý tiêm, chỉ có 10 HS không tham gia. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi cho các em, GV chủ nhiệm vẫn thông tin tới phụ huynh về các đợt tiêm sau. Tối 11/11, nhà trường còn tổ chức họp trực tuyến với phụ huynh HS để trao đổi thêm các thông tin về kế hoạch, thời gian tiêm chủng, gửi thông báo về những lưu ý trước, trong và sau khi tiêm vắc xin. Trước khi tiêm chủng, nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí theo nguyên tắc 1 chiều, gồm 6 khu vực: Khu vực sàng lọc COVID và chờ trước tiêm chủng; bàn đón tiếp, hướng dẫn; bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng; bàn tiêm vắc xin; bàn nhập liệu hệ thống tiêm chủng; khu vực ngồi theo dõi sau tiêm và trả giấy xác nhận. “Nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chúng tôi sắp xếp HS đến tiêm theo khối lớp, bắt đầu từ khối 12, sau đó đến khối 11 và 10. Nhà trường đã huy động khoảng 30 GV, nhân viên làm nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ tiêm vắc xin. Sau khi tiêm, GV chủ nhiệm sẽ giữ liên lạc với phụ huynh để nắm bắt tình hình sức khỏe của HS”, cô Hoàng thông tin.

HS lớp 12 Trường THPT Châu Thành (TP.Bà Rịa) được tiêm vắc xin sáng 12/11. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Còn tại điểm tiêm ở Trường THPT Châu Thành, TTYT TP.Bà Rịa đã bố trí 2 bàn tiêm và 1 tổ cấp cứu, gồm bác sĩ khám sàng lọc, điều dưỡng, y sỹ được cử đến làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, nhà trường còn huy động nhân lực hỗ trợ ngành y tế thực hiện công tác tiêm vắc xin. Thầy Lại Đình Quốc, Hiệu trưởng Trường THPT Châu Thành cho biết, trường có 1.227 HS và gần 100% phụ huynh đồng ý cho con em tiêm chủng. Trong đó, ngày 12/11 đã có 416 em HS 12 đến tiêm vắc xin. Để cùng ngành y tế thực hiện công tác tiêm chủng, nhà trường đã thành lập 8 tổ, với 35 thành viên, gồm Ban giám hiệu, GV, công nhân viên nhà trường cùng tham gia. Những người này sẽ thực hiện các nhiệm vụ như hướng dẫn HS khai báo y tế trước khi vào tiêm, đo thân nhiệt cho HS, quản lý HS ở khu vực chờ sau tiêm, nhập liệu hệ thống tiêm vắc xin… Thầy Quốc nói thêm: “Việc tiêm vắc xin có không chỉ có ý nghĩa bảo vệ sức khỏe cho HS trước đại dịch COVID-19 mà còn giúp các em có thể được trở lại trường học tập trong thời gian sớm nhất”.

HS Trường THPT Trần Văn Quan (huyện Long Điền) được nhân viên y tế khám sàng lọc trước tiêm. Ảnh: KHÁNH CHI

Còn tại huyện Xuyên Mộc, đợt này có hơn 5.000 HS lớp 10 đến 12 đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng COVID-19. Huyện bố trí 4 điểm tiêm tại trường THPT và 2 điểm tiêm ở Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã. Trong ngày 12/11, có hơn 1.300 HS khối 12 đã đến tiêm vắc xin tại các điểm tiêm do ngành GD-ĐT bố trí. Ông Nguyễn Văn Minh, phụ trách công tác tiêm chủng mở rộng, TTYT huyện Xuyên Mộc cho biết, từ ngày 12 đến 15/11, huyện Xuyên Mộc sẽ tổ chức tiêm cho HS từ khối 10-12, từ 15-17 tuổi. Đối với những trẻ trong độ tuổi này ở cộng đồng thì sẽ được tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các Trạm y tế xã, thị trấn mà các trẻ cư trú. Trong đợt tiêm chủng này, huyện bố trí 7 đội tiêm, với 56 người cùng 3 đội cấp cứu lưu động phục vụ công tác cấp cứu tại các điểm tiêm khi có sự cố xảy ra với người tiêm. Bên cạnh đó, các trường học còn huy động GV, công nhân viên và công chức của xã tham gia vào hỗ trợ tiêm chủng. Nhờ vậy, công tác tiêm chủng trên địa bàn diễn ra thuận lợi và an toàn.

HỒNG PHƯƠNG – KHÁNH CHI