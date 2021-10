Xã An Ngãi trở thành vùng xanh

Ông Nguyễn Tăng Trường Duy (bên trái), Phó Chủ tịch UBND xã An Ngãi (huyện Long Điền) trao quyết định dỡ bỏ vùng phong tỏa cách ly y tế đối với khu Gia Phát thuộc tổ 10B, ấp An Thạnh, xã An Ngãi (huyện Long Điền) cho Ban Điều hành ấp An Thạnh.