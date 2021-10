TX.Phú Mỹ: Gần 70% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19

Tính đến ngày 10/10, TX. Phú Mỹ có gần 70% dân số từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1 và gần 10% dân số đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Nhân viên y tế TTYT TX.Phú Mỹ tiêm vắc xin Vero Cell mũi 1 cho người dân phường Phú Mỹ sáng 10/10.

Ngày 10/10, Trung tâm Y tế (TTYT) TX. Phú Mỹ đã tổ chức tiêm vắc xin Vero Cell mũi 1 cho hơn 9.000 người dân và công nhân các KCN trên địa bàn; tiêm mũi 2 vắc xin Pfizer cho hơn 3.000 người dân.

Để tiến độ tiêm chủng nhanh, bảo đảm an toàn, TTYT TX.Phú Mỹ đã bố trí 29 đội tiêm với gần 120 nhân viên y tế (thuộc TTYT, trạm y tế xã phường, y tế học đường, phòng khám tư nhân, quân đội…) đến 15 điểm tiêm tại các xã, phường, DN trong KCN thực hiện khám sàng lọc, tiêm, tư vấn sau tiêm cho người dân. TX. Phú Mỹ huy động hơn 150 người là công an, dân quân, đoàn viên thanh niên giữ an ninh trật tự, tiếp nhận, sắp xếp chỗ ngồi và nhập dữ liệu tiêm chủng tại các điểm tiêm.

Theo đại diện TTYT TX.Phú Mỹ, toàn thị xã có khoảng 160.000 dân (gồm cả công nhân các KCN, người lao động đang tạm trú trên địa bàn) từ 18 tuổi trở lên. Đến ngày 10/10, TX.Phú Mỹ được phân bổ hơn 128.000 liều vắc xin. Lượng vắc xin sau khi tiếp nhận được điều phối tiêm 50% cho cư dân và 50% cho công nhân các KCN, DN trên địa bàn. Đến thời điểm này có gần 70% dân số (cư dân, công nhân, người tạm trú trên địa bàn) từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1 và gần 10% dân số đã tiêm 2 mũi.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA