Vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm an sinh

Cùng với các ngành, các cấp, các địa phương trên địa bàn tỉnh, chính quyền TX. Phú Mỹ đã triển khai kịp thời các giải pháp về phòng, chống dịch. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo TX. Phú Mỹ trao quà và tiền hỗ trợ một hộ dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã.

Phú Mỹ là địa bàn tập trung nhiều KCN - CCN với hơn 13.000 nhà trọ, gần 30.000 người lao động nhập cư. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là người nghèo, người lao động mất việc làm. Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, TX. Phú Mỹ đã triển khai nhiều phương án giải quyết, hỗ trợ kịp thời cho những người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Chị Nguyễn Thị Hoa ở trọ tại tổ 3, khu phố Trảng Lớn, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ cho biết, vợ chồng chị từ tỉnh Quảng Nam đến TX. Phú Mỹ làm nghề thợ hồ và làm thuê. Hơn 2 tháng qua, vợ chồng chị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Anh chị đã được chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng từ 1,2 triệu đồng/tháng còn 700 ngàn đồng/tháng. Ngoài ra, chị còn được nhận tiền hỗ trợ thất nghiệp hơn 3 triệu đồng. Thỉnh thoảng gia đình chị và những người trong dãy trọ lại được nhận nhu yếu phẩm như gạo, nước mắm, rau… do địa phương cung cấp. “Nhờ được hỗ trợ kịp thời nên vợ chồng chúng tôi bớt khó khăn. Chúng tôi cố gắng bám trụ lại TX. Phú Mỹ để mong khi qua dịch sẽ kiếm được việc làm”, chị Hoa nói.

Phường Hắc Dịch có 1.090 nhà trọ với gần 2.500 nhân khẩu. Thời gian qua, phường đã chi hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 2558/QĐ-UBND cho hơn 4.300 người thuộc các đối tượng lao động tự do, hộ kinh doanh, người dân kết thúc điều trị cách ly y tế… với số tiền hơn 7,6 tỷ đồng. Trong đó, đa số là người dân sống tại các khu nhà trọ.

Xã Tóc Tiên là một trong những địa phương đi đầu trong công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn TX. Phú Mỹ. Ông Nguyễn Phi Trường, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên cho biết, khi có quyết định hỗ trợ tiền và gạo của Chính phủ, UBND xã đã nhanh chóng rà soát, xác minh các đối tượng khó khăn và chi hỗ trợ kịp thời cho những người lao động tự do thất nghiệp, người bán vé số, những hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. “Song song đó, xã cũng vận động các cơ sở kinh doanh, chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng cho người dân với số tiền được giảm gần 150 triệu đồng. Đồng thời, xã kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp cả tiền và vật chất để hỗ trợ thêm cho người dân. Nhờ đó, hàng ngàn hộ dân khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời”, ông Trường nói.

Theo ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ, với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch, ngoài việc chủ động phòng, chống dịch, TX. Phú Mỹ đã tăng cường thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quyết tâm không để người dân nào trên địa bàn bị thiếu ăn, thiếu mặc. Bên cạnh các gói hỗ trợ an sinh được mua bằng ngân sách, thị xã còn tích cực vận động, tiếp nhận sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn để hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Nhiều cơ sở kinh doanh, DN, đơn vị, tổ chức, cơ sở tôn giáo cũng đã đồng hành cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho người dân. Nhờ đó, người dân yên tâm ở nhà, hợp tác cùng chính quyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Bài, ảnh: QUANG VŨ