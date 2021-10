Tập trung xử lý, không để dịch lên cấp độ 2

Liên tiếp những ngày gần đây, TX. Phú Mỹ ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 là người cùng một gia đình. Nguyên nhân chủ yếu là do tiếp xúc với người từ các tỉnh, thành khác trở về địa phương sau khi BR-VT mở cửa, nới lỏng giãn cách.

TX.Phú Mỹ đã xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn với dịch, kiểm soát dịch hiệu quả. Trong ảnh: Lực lượng y tế tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn TX. Phú Mỹ.

Nhiều ca nhiễm là người cùng nhà

Theo báo cáo của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TX. Phú Mỹ, từ ngày 1/10 đến ngày 24/10, trên địa bàn TX. Phú Mỹ phát sinh thêm 151 ca dương tính, trong đó có 55 ca ngoài cộng đồng. Đầu tiên là chuỗi lây nhiễm tại Nhà máy Giấy Sài Gòn từ bệnh nhân V.T.S., đến ngày 18/10 có tổng cộng 42 F0, trong đó có 13 ca ngoài cộng đồng và 29 ca trong khu cách ly, chủ yếu là người làm cùng bộ phận làm việc tại nhà máy và trong gia đình của F0.

Tiếp đó, chuỗi lây nhiễm tại khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân ghi nhận ca F0 đầu tiên vào ngày 4/10 là bà N.T.T. (sinh năm 1963). Liên quan chuỗi lây nhiễm này là chuỗi lây nhiễm tại tổ 2, ấp 5, xã Tóc Tiên. Tính đến ngày 17/10 hai chuỗi lây nhiễm này có 38 F0, chủ yếu là người trong gia đình, hàng xóm.

Sau đó các chuỗi lây nhiễm bắt đầu xuất hiện thêm tại một số nhà máy trong KCN Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 3 và tại cảng ODA Phú Mỹ. Chẳng hạn chuỗi lây nhiễm tại Công ty TNHH MTV thép Miền Nam có ca F0 đầu tiên được phát hiện vào ngày 15/10 là anh N.H.D (SN 1976) và L.B.T (SN 1985). Sau đó, có 4 người trong gia đình của anh L.B.T gồm mẹ, vợ và 2 con cũng trở thành F0.

Gần đây nhất, ngày 23/10, TX. Phú Mỹ phát hiện 22 ca, trong đó có số ca cộng đồng nhiều nhất từ trước đến nay với 17 ca trong cùng một ngày, chủ yếu là chuỗi lây nhiễm trong một gia đình 3-4 người. Nguồn lây được xác định là người từ các tỉnh, thành khác trở về địa phương sau khi tỉnh BR-VT mở cửa, nới lỏng giãn cách.

Cụ thể, phường Phú Mỹ có 6 ca, trong đó có 2 ca liên quan đến các trường hợp trở về từ các địa phương khác là anh L.N.T. (SN 2002) trở về từ TP. Hồ Chí Minh, đã tiêm 2 mũi vắc xin, tự theo dõi tại nhà; anh N.C.N. trở về từ Đồng Nai, đã tiêm 1 mũi vắc xin. Cả 2 đều có kết quả xét nghiệm PCR dương tính vào ngày 23/10. 4 ca còn lại gồm bà V.T.V., con dâu và 2 cháu nội (tổ 13, khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ), liên quan chuỗi lây nhiễm tại xã Tân Hòa.

Phường Mỹ Xuân có 4 ca là người trong gia đình anh T.V.T., bảo vệ Công ty TNHH Prime Asia (KCN Mỹ Xuân). Xã Châu Pha có 2 ca liên quan đến ca P.H.L. (phường Long Hương, TP. Bà Rịa). Xã Tân Hòa có 4 ca cũng là người trong cùng một gia đình, liên quan đến một ca F0 từ TP. Bà Rịa. Ca còn lại được phát hiện tại chốt kiểm soát QL51 là tài xế từ Tiền Giang chở hàng qua BR-VT.

Thích ứng an toàn với dịch

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TX. Phú Mỹ, các ca mắc ngoài cộng đồng ghi nhận liên tục trong mấy ngày gần đây có nguồn lây từ ngoại tỉnh rất đáng lo ngại. Do đó, TX. Phú Mỹ yêu cầu người từ địa phương khác khi vào thị xã mặc dù không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp không lưu trú qua đêm thì không phải khai báo, hạn chế tối đa tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế việc di chuyển nhiều địa điểm không cần thiết.

TX. Phú Mỹ yêu cầu các xã, phường chủ động theo dõi chặt chẽ người về từ các khu vực có dịch COVID-19 vừa hết giãn cách, nhất là từ các địa phương có số mắc COVID-19 cao (như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…), thực hiện xét nghiệm, căn cứ tình hình thực tế để tổ chức cách ly phù hợp (cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà), theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ cho biết, thị xã đã triển khai kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Theo đó, hàng ngày, Công an các xã, phường tổ chức nắm tình hình, rà soát, thống kê số lượng, danh sách người từ địa phương khác đến địa bàn cư trú, thông báo trạm y tế để phối hợp tổ chức xét nghiệm COVID-19 và tổ chức quản lý việc tự cách ly theo quy định. Bên cạnh đó, thị xã cũng xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế theo từng cấp độ dịch; triển khai khi có dịch xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, TX. Phú Mỹ cũng đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho người dân nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

Với các giải pháp chặt chẽ, TX. Phú Mỹ tin tưởng sẽ kiểm soát dịch và duy trì ở cấp độ 1, không để dịch lên cấp độ 2. “Mục đích của TX. Phú Mỹ là bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; đồng thời khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, phấn đấu trong năm 2021 đưa TX. Phú Mỹ chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể”, ông Thắm nói.

Bài, ảnh: QUANG VŨ