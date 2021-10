Tuần tra, xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch

Trước thực trạng nhiều ca nhiễm COVID-19 có nguồn lây từ ngoài tỉnh, cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát những người này nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh phát sinh.

Đoàn công tác liên ngành của Thanh tra Sở Du lịch, Công an TP. Vũng Tàu và UBND phường Thắng Tam làm việc với khách sạn The Cap sáng 24/10.

Xử lý nghiêm vi phạm

Sáng 24/10, Đoàn công tác liên ngành của Thanh tra Sở Du lịch, Công an TP. Vũng Tàu và phường Thắng Tam đã lập biên bản đối với khách sạn The Cap (số 2, Thi Sách, phường Thắng Tam) do có hoạt động đón khách ngoại tỉnh. Tại thời điểm lập biên bản, khách sạn có 37 khách ngoại tỉnh, trong đó có 2 khách ở tỉnh Bình Dương và 35 khách từ TP. Hồ Chí Minh đang lưu trú ở 10 phòng.

Ông Nguyễn Văn Giúp, Phó Chánh thanh tra Sở Du lịch cho hay, tại thời điểm kiểm tra sáng 24/10, Đoàn ghi nhận khách sạn có xây dựng phương án phòng, chống dịch nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; không hướng dẫn để khách đến cơ quan chức năng khai báo y tế; hoạt động đón khách trái với nội dung công văn 15467/UBND tỉnh ngày 15/10 của UBND tỉnh và công văn 1998 của Sở Du lịch.

“Đoàn đã lập biên bản kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở lưu trú; yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin danh sách khách lưu trú kể trên; trả khách đang lưu trú tại khách sạn trước 14 giờ cùng ngày; đồng thời mời đại diện hợp pháp của cơ sở lưu trú đến Thanh tra Sở Du lịch làm việc vào ngày 25/10”, ông Nguyễn Văn Giúp thông tin thêm.

Trước đó, khách sạn Volga (15, Thùy Vân, phường 2, TP. Vũng Tàu) cũng đã đón khách lưu trú ngoại tỉnh và phát hiện 1 ca nhiễm COVID-19 đến từ TP. Hồ Chí Minh. Thanh tra Sở Du lịch đã ban hành quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với khách sạn Volga do vi phạm tại khoản 2 điều 14 Nghị định 117/2020 ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Sau vụ việc này, UBND phường 2 đã chỉ đạo Công an phường chủ trì tăng cường kiểm tra cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. Công an phường 2 đã tổ chức tuyên truyền cho các thành viên tổ COVID cộng đồng về việc tăng cường giám sát địa bàn, những người từ nơi khác đến để yêu cầu khai báo y tế, đồng thời vận động và yêu cầu các cơ sở ký cam kết không tổ chức nhận khách lưu trú khi chưa được phép của ngành chức năng.

Lực lượng chức năng phường 1, TP. Vũng Tàu kiểm tra một trường hợp không chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Tăng cường kiểm soát

Theo ghi nhận của phóng viên, trong 2 ngày cuối tuần (23 và 24/10) tại khu vực công viên Bãi Trước (đường Quang Trung), khu vực bờ kè biển (đường Trần Phú) thuộc TP. Vũng Tàu vẫn còn tình trạng người dân tập trung đông người ăn uống, không đeo khẩu trang. Trong bối cảnh hàng quán chỉ bán mang về, nhiều người mua thức ăn, uống đến các địa điểm công cộng để sử dụng.

Ông Phan Trung Việt, Phó Chủ tịch UBND phường 1, TP. Vũng Tàu cho biết, những ngày qua, lực lượng chức năng phường đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường Quang Trung, Trần Phú từ 16 giờ đến 22 giờ hàng ngày để nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Qua đó, từ ngày 16 đến ngày 23/10, lực lượng chức năng phường 1 đã lập biên bản xử lý 8 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Tại cuộc họp sáng 24/10 về việc quản lý người từ các địa phương khác về thành phố với 17 phường, xã và các trưởng khu phố, tổ dân cư, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu lưu ý, những người đi về từ địa phương khác có mối nguy cơ lớn làm lây lan dịch bệnh. Do vậy, các phường, xã và trưởng khu phố, tổ dân cư cần kích hoạt các tổ giám sát COVID cộng đồng để giám sát biến động nhân khẩu tại địa bàn; yêu cầu người dân và chủ phòng trọ ký cam kết chấp hành tự giác khai báo y tế. Bên cạnh đó, các phường, xã tăng cường kiểm tra, giám sát các chợ, cảng cá, phòng trọ việc thực hiện nghiêm 5K. Lực lượng công an và Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch cần tăng cường kiểm tra du khách; yêu cầu cơ sở lưu trú chưa thực hiện cho các khách sạn đón khách.

Từ ngày 16 đến 24/10, TP. Vũng Tàu tiếp nhận và quản lý 3.775 người trở về từ các tỉnh, thành khác. Trong đó có 2.635 người trở về từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Vân, Phó Chủ tịch UBND TT. Long Hải, huyện Long Điền cho biết, các khu du lịch trên địa bàn chấp hành nghiêm không đón khách lưu trú. Do vậy, trên địa bàn chỉ có người dân địa phương tắm biển vào sáng sớm. Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

Tương tự, ông Hoàng Chí Dân, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc cũng cho biết, người tắm biển tại các bãi tắm trên địa bàn chủ yếu là người dân địa phương, chỉ có một số ít người ngoại tỉnh. Lực lượng chức năng xã đã tăng cường tuyên truyền, yêu cầu người tắm biển thực hiện nghiêm 5K.

Bài, ảnh: AN NHIÊN