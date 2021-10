Trao tặng 3.000 túi an sinh cho các khu cách ly

Chiều 29/10, Sở NN-PTNT cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể đã tổ chức lễ tiếp nhận biểu trưng 3.000 túi an sinh do Tổ công tác 970 (Bộ NN-PTNT) và Công ty Cổ phần SX-TM-DV Trí Hải trao tặng.

Theo đó, phần quà túi an sinh bao gồm: nước suối, sữa tươi, mì gói, bánh tráng, hũ mắm ruốc xào sả ớt Trí Hải, trị giá 80.000 đồng/phần. Tổng kinh phí của đợt tặng quà là 240 triệu đồng, do Công ty CP SX-TM-DV Trí Hải hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận, đoàn đã trao trực tiếp túi an sinh cho khu cách ly y tế tại Trung đoàn Minh Đạm (huyện Long Điền), số túi an sinh còn lại sẽ được Công ty Cổ phần SX-TM-DV Trí Hải phân bổ, giao cho các khu cách ly tại các huyện, Đất Đỏ 100 túi, Long Điền 480 túi, Châu Đức 250 túi, Xuyên Mộc 300 túi, TP. Bà Rịa 250 túi, TX.Phú Mỹ 670 và TP. Vũng Tàu 250 túi. Trước đó, đoàn đã trao 700 túi an sinh cho các khu cách ly trên địa bàn tỉnh, tổng 2 đợt trao tặng là 3.000 túi.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình hỗ trợ 70.000 túi an sinh, trị giá 4,8 tỷ đồng cho người lao động tỉnh BR-VT, TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Sông Cửu Long, do Bộ NN-PTNT phối hợp Công ty Cổ phần SX-TM-DV Trí Hải thực hiện nhằm chia sẻ, gánh vác một phần đối với chính quyền và các khu cách ly cũng như động viên người dân khó khăn trong các khu cách ly thời gian qua.

HỒNG PHÚC