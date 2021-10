Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

TP.Vũng Tàu đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên, lãnh đạo thành phố khẳng định, sẽ tiếp tục chú trọng các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội.

Cán bộ phường 5, TP.Vũng Tàu chi trả hỗ trợ cho người lao động tự do trên địa bàn.

Chi đúng, chi đủ cho người dân

Cầm số tiền 3,3 triệu đồng hỗ trợ cho người lao động tự do, bà Nguyễn Thị Thu Tâm (SN 1969, ngụ 209/4 Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu) xúc động nói: “Số tiền này, hai bà cháu có tiền để trả phí nhà trọ và để dành ra một ít phòng khi ốm đau. Gạo đã được địa phương trao đến tận tay trong những ngày giãn cách xã hội nên hai bà cháu đã không lo thiếu đói”.

Bà Tâm quê ở Xuyên Mộc đến thuê trọ ở phường 5, TP.Vũng Tàu và làm đủ thứ nghề như phụ rửa chén, phụ hồ để có kế sinh nhai. Bà Tâm sống cùng cháu ngoại do hai con gửi cháu để lên TP. Hồ Chí Minh làm công nhân may mặc. Dịch bùng phát, hai con của bà ở TP.Hồ Chí Minh cũng tạm nghỉ việc nhưng không về được. Bà Tâm cũng nghỉ việc do giãn cách xã hội. Trong thời gian này, hai bà cháu được địa phương, bà con hàng xóm hỗ trợ nhu yếu phẩm nên không lo thiếu đói. Thêm vào đó lại được nhận tiền hỗ trợ lao động tự do mất việc nên bà Tâm mừng lắm.

Bà Tâm là một trong hàng trăm ngàn người trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19. Tính đến ngày 4/10, thành phố đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ là 102.252 hồ sơ với tổng số tiền 186,653 tỷ đồng. Trong đó, đã thực hiện chi trả 96.223 hồ sơ với tổng kinh phí 168,893 tỷ đồng. Đối với các hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch, đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ 1.654 hồ sơ và thực hiện chi trả được 1.266 hồ sơ với tổng kinh phí 3,798 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện chi hỗ trợ theo Nghị quyết 80/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 8.359 hồ sơ với số tiền 8,359 tỷ đồng.

Tại TP.Vũng Tàu, để gói hỗ trợ đến đúng lúc, kịp thời, các cán bộ địa phương đã tổ chức thống kê danh sách, rà soát, tránh không để ai bị bỏ sót. Đồng thời nhanh chóng làm hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt. Hồ sơ phê duyệt đến đâu, thành phố chỉ đạo địa phương chi hỗ trợ đến đó, theo phương án phân giờ đến điểm tập trung tại các khu phố hoặc đến tận nhà trao tiền. Tuy nhiên, do tình hình dịch trên địa bàn thời gian qua diễn biến phức tạp nhiều phường có nhiều khu phong tỏa nên chi trả chậm trễ cho người dân.

Bảo đảm an sinh cho người dân

Chiều tối ngày 1/10, ngay sau khi bố trí nghỉ ngơi cho 23 người dân tạm trú ở TP.Vũng Tàu tự phát về quê tại khu sinh hoạt tập trung tại Trường THCS Võ Văn Kiệt, phường 5 thì chính quyền TP.Vũng Tàu đã đến tận nơi lưu trú để tặng túi an sinh cho từng người. 23 người dân nói trên (gồm 20 người lớn, 3 trẻ em) quê ở các tỉnh miền Tây, như: Sóc Trăng, Hậu Giang là lao động tự do đã được hỗ trợ 20 túi an sinh (mỗi túi trị giá 1 triệu đồng, gồm: 1 thùng mỳ, gạo, thực phẩm, nhu yếu phẩm) và 3 túi quà (gồm: bánh kẹo, sữa) cho trẻ em để yên tâm sinh sống trong thời gian chờ đợi chính quyền liên hệ với các tỉnh bạn đồng ý đón người dân về quê.

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu cho biết, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu trao 3.600 túi an sinh cho người dân gặp khó khăn, hộ dân ở khu phong tỏa trên địa bàn và 98 túi an sinh hỗ trợ cho người nước ngoài gặp khó khăn. “Thành phố cũng đặc biệt quan tâm đến 677 hộ dân khó khăn đang sinh sống tại khu vực địa hình đặc thù như ven biển, trên sông, Cù lao Bến Đình, làng bè Long Sơn và khoảng 1.300 hộ dân sống tại khu vực Núi Lớn, Núi Nhỏ nên thời gian qua đã trao 2.970 phần quà bao gồm gạo, mì gói, nhu yếu phẩm, rau và hơn 10 ngàn suất cơm…”, bà Mai Ngọc Oanh nói.

Bên cạnh đó, khi đợt dịch bùng phát, từ ngày 14/7, UBMTTQ thành phố đã vận động và trao cho 47.652 hộ gia đình gặp khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng trị giá 59,337 tỷ đồng. UBMTTQ tỉnh cũng hỗ trợ 3.863 gói an sinh trị giá 1,158 tỷ đồng cùng nhiều phần quà tặng cho hộ dân khu phong tỏa. Ngoài ra, địa phương còn tổ chức mô hình “chuyến xe 0 đồng”, “tổ đi chợ giúp dân”, các tổ giao hàng “áo xanh tình nguyện”; vận động 13.130 phòng trọ giảm giá cho người thuê trọ với số tiền 8,714 tỷ đồng. Song song đó, từ nguồn Trung ương đã phân bổ cho thành phố 582 tấn gạo để phát cho 12.800 hộ dân trên địa bàn.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu cho biết, trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, thành phố vừa phòng, chống dịch vừa nỗ lực bảo đảm ASXH, kịp thời hỗ trợ người dân để không ai bị bỏ lại phía sau. “Hiện nay, thành phố đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng công tác ASXH vẫn tiếp tục được đặt lên hàng đầu, trong đó sẽ chú trọng rà soát, bổ sung các đối tượng theo Nghị quyết 68 và các chính sách hỗ trợ khác của tỉnh, tránh bỏ sót đối tượng, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ cho người lao động trong các cơ quan, DN bị mất việc, ngừng việc để kịp thời hỗ trợ người dân. Cùng với đó, thành phố tiếp tục hỗ trợ túi an sinh cho các trường hợp khó khăn, người yếu thế”, bà Lê Thị Thanh Bình cho hay.

Bài, ảnh: AN NHIÊN