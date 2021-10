TP.Bà Rịa trao 5.000 túi an sinh đến người dân khó khăn do dịch COVID-19

Chiều 2/10, Đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Bà Rịa do ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 10 hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn xã Hòa Long và xã Long Phước.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa trao tặng túi an sinh và 1 phần quà tiền mặt trị giá 1 triệu cho người dân xã Hòa Long

Tại các nơi đến, ông Đặng Minh Thông đã chia sẻ, động viên người dân vững tâm, vượt qua mọi khó khăn. Đồng thời, đề nghị người dân thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch, nhất là 5K để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, chung tay cùng thành phố sớm vượt qua đại dịch. Cá nhân Bí Thư Thành ủy Bà Rịa đã trao tặng mỗi gia đình 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi an sinh.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa tặng quà cho người dân xã Long Phước.

Sáng cùng ngày, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.Bà Rịa đã tổ chức 50 đoàn đi thăm, tặng túi an sinh đến 5.000 hộ dân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Bà Lương Thị Kiều Trang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Bà Rịa trao túi an sinh cho bà Lê Thị Hằng (tổ 18, ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa).

Mỗi túi an sinh trị giá 330 ngàn đồng, gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, bánh, khẩu trang... Chi phí được trích từ nguồn 3 tỷ đồng do Quỹ Cứu trợ tỉnh phân bổ và do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID TP.Bà Rịa vận động các DN, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ.

Bà Lương Thị Kiều Trang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Bà Rịa trao túi an sinh cho ông Đoàn Văn Sơn (bị mù, tổ18, ấp Bắc 2, xã Hòa Long)

Theo bà Lương Thị Kiều Trang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Bà Rịa, Tổ trưởng Tổ An sinh TP.Bà Rịa, từ ngày 25/8 đến nay, TP. Bà Rịa đã trao 26.000 túi an sinh nhằm hỗ trợ bà con khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tin, ảnh: MINH THANH - TUYẾT MAI