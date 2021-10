Toàn tỉnh ghi nhận 41 ca mắc COVID-19 cộng đồng

Tính từ 18 giờ ngày 29/10 đến 18 giờ ngày 30/10, BR-VT ghi nhận 65 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, 41 ca mắc ngoài cộng đồng.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 1) cho người dân xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Ảnh Đinh Hùng

Trong số các ca mắc ngoài cộng đồng, TP. Vũng Tàu có 12 ca, gồm: 10 ca liên quan đến công nhân xây dựng tại phường Thắng Tam; 1 ca là người trở về từ TP. Hồ Chí Minh, thường trú tại Khu đô thị Chí Linh, phường 10; 1 ca thường trú tại phường 5.

TX. Phú Mỹ có 9 ca, gồm: 2 ca là người trở về từ tỉnh Bình Dương; 1 ca là người trở về từ TP. Hồ Chí Minh; 2 ca là người trở về từ tỉnh Đồng Nai và 4 ca tại phường Phú Mỹ, có liên quan đến người trở về từ TP. Hồ Chí Minh.

14 ca tại huyện Đất Đỏ có liên quan đến công nhân Công ty Dong In Entech Việt Nam. Trong đó, 10 ca là công nhân của công ty; 4 ca là người thân của công nhân tại TT. Đất Đỏ.

Huyện Long Điền có 6 ca, gồm: 4 ca trong một gia đình thường trú tại xã An Ngãi; 1 ca tại ấp An Hòa, xã An Nhứt; 1 ca là người trở về từ tỉnh Đồng Nai, phát hiện tại Công an TT. Long Hải.

Số lượng ca mắc mới trên địa bàn tỉnh tính từ ngày 28/6 đến nay là 4.528 ca. Trong ngày 30/10 có 14 bệnh nhân đã khỏi bệnh ra viện.

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, tập trung ở các đối tượng nguy cơ cao như: tài xế; phụ xe; người đến từ tỉnh, thành có vùng dịch; công nhân. Nguồn lây của các ca cộng đồng chủ yếu từ ngoại tỉnh.

Do đó, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao cảnh giác, kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh, thành khác vào địa bàn quản lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ (được phép mở cửa); tập trung cho các điểm, vùng, đối tượng nguy cơ cao; nắm bắt chặt chẽ địa bàn dân cư, đặc biệt là trong các khu trọ, KCN, công trình xây dựng…

BCĐ tỉnh kêu gọi nhân dân đồng lòng ủng hộ các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch mà tỉnh đang triển khai; thường xuyên nhắc nhở người thân và những người xung quanh nghiêm túc chấp hành các quy định phòng, chống dịch; tích cực khai báo y tế qua các phần mềm khai báo điện tử thông dụng; tham gia phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm, xâm nhập bất hợp pháp vào địa bàn dân cư.

MINH THIÊN