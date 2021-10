"Người vận chuyển" trong tâm dịch

Trong thời điểm dịch căng thẳng, chứng kiến phường Long Toàn thiếu phương tiện đưa đón các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1) đi cách ly tập trung, ông Xuân đã quyết định dùng chiếc xe 5 chỗ hiệu Toyota - phương tiện đi lại của gia đình để chở miễn phí những người này đến các cơ sở cách ly tập trung.

Ông Phan Thanh Xuân dùng chiếc xe của gia đình tình nguyện chở các trường hợp F1 đi cách ly y tế tập trung.

Gần 4 tháng qua, bất kể mưa hay nắng, mỗi khi địa phương phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, ông Xuân lại lên đường thực hiện sứ mệnh “người vận chuyển” các trường hợp F1 đến địa điểm cách ly. Nhiều hôm, do số F1 đông, nên khi về đến nhà thì đã bước sang ngày mới.

Cuối tháng 9 vừa qua, ba ông Xuân ở TP. Hồ Chí Minh qua đời, nhưng ông cũng không thể về chịu tang do tình hình dịch bệnh phức tạp, việc đi lại khó khăn. Ông đành lập bàn thờ tại nhà để thắp nhang, bái vọng. Thắp nén nhang cho ba xong, nhận được thông báo phường có F1, ông lại lên đường làm nhiệm vụ tình nguyện.

Ông tâm sự, khi mới nhận chở F1, gia đình ông cũng có chút lo lắng và can ngăn vì sợ chẳng may ông lây nhiễm bệnh sẽ gây nguy hiểm cho gia đình. Tuy nhiên, ông trấn an và bày tỏ quyết tâm, đồng thời hứa luôn giữ ý thức bảo vệ bản thân nên gia đình mới đồng ý và ủng hộ. Nhiệm vụ tình nguyện này không hề đơn giản như chở người bình thường. Ông luôn phải mang đồ bảo hộ kín mít giữa thời tiết nóng bức và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; thường xuyên thiếu ngủ vì phải có mặt ngay khi nhận thông tin về F1. Có hôm hoàn thành xong công việc về nhà, ông vừa tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị ăn cơm thì điện thoại lại reo, ông lại mặc đồ bảo hộ vào đi tiếp.

“Còn việc ăn uống thì khỏi phải bàn, nhiều bữa chỉ lót dạ bằng ổ bánh mì, tô mì gói, thậm chí có khi cả ngày chỉ ăn được 1 bữa. Công việc tuy vất vả nhưng tôi rất vui khi đã đóng góp phần công sức của mình vào công tác phòng, chống dịch bệnh và nhận được sự động viên, khích lệ tinh thần từ người thân, gia đình, bà con lối xóm và lãnh đạo phường”, ông Xuân cho biết.

Không chỉ chở các trường hợp F1, ông Xuân còn hỗ trợ địa phương vận chuyển vắc xin đến các điểm tiêm, chở mẫu xét nghiệm, nhận vật tư, hỗ trợ truy vết… Điều đáng quý, ông không nhận bất cứ khoản hỗ trợ nào. Tính đến nay, ông Xuân đã chạy hơn 100 chuyến xe chở F1 đi cách ly và vận chuyển thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch. Những lúc không làm nhiệm vụ của “người vận chuyển”, ông lại tích cực hỗ trợ ngành y tế trong công tác truy vết F1. “Diễn biến dịch phức tạp, nếu không chở F1 đi cách ly kịp thời thì nguy cơ làm cho dịch bệnh lây lan rộng hơn, ảnh hưởng đến nhiều người hơn và ảnh hưởng đến chính nơi gia đình tôi sinh sống”, ông Xuân nói thêm.

Ông Trần Văn Sen, Chủ tịch UBND phường Long Toàn cho biết, phường Long Toàn là một trong những điểm nóng về dịch COVID-19 của TP. Bà Rịa. Đến nay, địa phương đã ghi nhận 53 ca nhiễm. “Thời gian qua, phường đã nhận được sự hỗ trợ rất trách nhiệm và kịp thời của ông Phan Thanh Xuân trong việc vận chuyển các trường hợp F1 đi cách ly tập trung và công tác phòng chống dịch nói chung. Tinh thần xung kích tình nguyện của ông Xuân rất đáng quý và trân trọng”, ông Sen bày tỏ.

