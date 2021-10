Khen thưởng Công an TX.Phú Mỹ

Ngày 7/10, Thị ủy, UBND TX. Phú Mỹ tặng giấy khen cho tập thể Công an TX.Phú Mỹ vì đã đạt thành tích xuất sắc trong việc truy vết, khoanh vùng, dập dịch COVID-19.

Thời gian qua, là lực lượng tuyến đầu chống dịch, CBCS Công an TX.Phú Mỹ đã không quản ngày đêm, khó khăn, thần tốc truy vết các ổ dịch tìm ra nguồn lây, khoanh vùng, dập dịch trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an TX. Phú Mỹ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã và hứa sẽ tiếp tục cố gắng trong tất cả các mặt công tác để kiểm soát tốt nhất tình hình, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

PHƯỚC AN