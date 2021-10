Phấn đấu bao phủ vắc xin toàn dân sớm nhất

Từ ngày 25 đến 27/10, huyện Long Điền tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 17 cho người dân. Cùng với tiêm mũi 2 cho những trường hợp đã đến hạn, huyện Long Điền còn tiêm mũi 1 cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Huyện Long Điền đặt mục tiêu sau đợt tiêm này có 100% người dân trong độ tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Người dân xã Phước Hưng, huyện Long Điền được tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 vào ngày 26/10.

YÊN TÂM KHI ĐƯỢC TIÊM VẮC XIN

Theo kế hoạch, 7 giờ ngày 26/10, xã Phước Hưng mới tiếp nhận và tiêm vắc xin cho người dân. Nhưng từ 6 giờ sáng, nhiều người dân đã đến Trung tâm VH-HTCĐ xã làm thủ tục. Nhiều người phấn khởi vì đã chờ được tiêm vắc xin phòng COVID-19 suốt mấy tháng qua.

Đợt này, gia đình chị Nguyễn Thu Phượng, ở tổ 20, ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng có 4 thành viên đều được tiêm mũi 1. Gia đình chị làm nghề buôn bán hải sản, thường xuyên tiếp xúc khách hàng, nên chị lo ngại khi chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19. “Gia đình tôi rất mừng khi đã được tiêm vắc xin và cũng tự tin hơn khi bán hàng cho khách”, chị Phượng nói.

Bà Lê Thị Kim Dung, thành viên BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 xã Phước Hưng cho hay, toàn xã có hơn 22,9 ngàn người dân từ 18 tuổi trở lên. Đến ngày 25/10, xã có hơn 19,6 ngàn người được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng COVID-19; khoảng 3.200 người chưa được tiêm. Trong đợt 17, huyện Long Điền phân bổ cho xã Phước Hưng hơn 4.900 liều vắc xin AstraZeneca. Trong đó, xã dành 930 liều để tiêm mũi 2; còn hơn 3.900 liều dành cho người dân từ 18 tuổi chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, xã Phước Hưng đã bố trí 4 bàn tiêm, 2 bàn khám sàng lọc, 15 bàn kê khai thông tin người tiêm, với 65 người tham gia, trong đó có 10 nhân viên y tế. “Xã Phước Hưng đã thông báo đến từng khu dân cư và mời tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến Trung tâm VH-HTCĐ xã để tiêm. Sau đợt này, xã Phước Hưng sẽ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 toàn dân”, bà Kim Dung nói.

Đến ngày 26/10, xã An Ngãi đã có hơn 7.800/8.800 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin. Trong đợt tiêm vắc xin này, xã được huyện Long Điền phân bổ 1.200 liều để tiêm mũi 2 cho những người tiêm mũi 1 đã đến hạn và mũi 1 cho tất cả người dân từ 18 tuổi trên địa bàn chưa được tiêm vắc xin.

Ông Nguyễn Tăng Trường Duy, Phó Chủ tịch UBND xã An Ngãi cho hay, đây là đợt tiêm vắc xin mũi 1 cuối cùng của năm 2021. Vì vậy, xã đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức lưu động và loa truyền thanh để mời gọi người dân đến Trạm Y tế xã để tiêm.

Chị Nguyễn Thị Thu Sương, ngụ ấp An Hòa, xã An Ngãi mới mở lại tiệm cắt tóc cách đây khoảng một tuần. Là lao động chính trong nhà, khi quay trở lại công việc và được tiêm vắc xin nên chị rất an tâm. “Tôi làm nghề cắt tóc nên thường phải tiếp xúc gần với nhiều người. Vắc xin sẽ giúp tôi an tâm khi hành nghề”, chị Sương cho hay.

PHẤN ĐẤU 100% NGƯỜI DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC TIÊM VẮC XIN

Theo BCĐ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Long Điền, đợt 17 huyện đã được phân bổ hơn 22,4 ngàn liều vắc xin AstraZeneca. Bên cạnh tiêm mũi 2, huyện dành hơn 9.200 liều để tiêm mũi 1. Để triển khai đợt tiêm này, huyện Long Điền bố trí 38 đội tiêm. Trong đó, TTYT huyện có nhiều đội tiêm nhất, với 14 đội. Đây cũng là lực lượng được huy động tăng cường cho các xã, thị trấn thực hiện công tác tiêm vắc xin. Dự kiến công suất tiêm của mỗi đội đạt 200 người/ngày.

Ngoài lực lượng y tế, các địa phương còn huy động đoàn viên thanh niên, giáo viên, cán bộ công chức và lực lượng công an, quân sự tham gia công tác tiêm chủng. Mục đích của huyện là tạo điều kiện cho người dân đến tiêm vắc xin được thoải mái và nhanh nhất, không chờ đợi lâu; đồng thời phấn đấu 100% người dân đủ điều kiện được tiêm vắc xin.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM