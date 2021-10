Huyện Long Điền ghi nhận 9 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng

Ngày 30/10, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền cho biết, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với vi rút SAR-C0V-2 ngoài cộng đồng, trong đó xã An Nhứt 4 trường hợp và xã An Ngãi 5 trường hợp.

4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xã An Nhứt (huyện Long Điền) là 4 người trong một gia đình có địa chỉ tại số 59, tổ 4, ấp An Hòa, xã An Nhứt. Nguồn lây của các ca bệnh này là bà N.T.H (SN 1975), là công nhân Công ty Dong In Entech Việt Nam (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) tiếp xúc gần với một ca bệnh làm việc cùng công ty, sau đó lây cho chồng và 2 con.

Liên quan đến các ca bệnh này, BCĐ Phòng, chống dịch xã An Nhứt (huyện Long Điền) đã tiến hành phong tỏa tổ 4, ấp An Hòa, xã An Nhứt với 12 hộ, 41 khẩu, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong khu phong tỏa. Lực lượng chức năng cũng đã truy vết được 18 trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung và 75 trường hợp F2 yêu cầu cách ly y tế tại nhà.

Tổ 4 (ấp An Hòa, xã An Nhứt, huyện Long Điền) bị phong tỏa, cách ly y tế tạm thời do xuất hiện 4 trường hợp trong một gia đình dương tính với SARS-CoV-2.

5 trường hợp dương tính với SARS-COV-2 tại xã An Ngãi (huyện Long Điền) cũng là người trong một gia đình, đồng thời cũng liên quan đến ca bệnh tại Công ty Dong In Entech Việt Nam (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ). Cụ thể, ngày 29/10, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 xã An Ngãi nhận được thông tin từ BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đất Đỏ về trường hợp bà P.T.T.N (SN 1984), ngụ tại tổ 2, ấp An Phước, xã An Ngãi, làm công nhân tại Công ty Dong In Entech Việt Nam (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) có kết quả dương tính với SARS- CoV-2.

Thực hiện các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 xã An Ngãi đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm những người thân trong gia đình và hàng xóm của chị P.T.T.N, kết quả, ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SAR-COV-2 là mẹ ruột, chồng và 2 con của bà P.T.T.N. BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 xã An Ngãi cũng đã phong tỏa nhà bà P.T.T.N; truy vết được 20 trường hợp F1 và 14 trường hợp F2.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN