Diễn biến phức tạp, một số ca nhiễm chưa rõ nguồn lây

Ngày 25/10, BR-VT ghi nhận 27 ca mắc COVID-19 mới; trong đó có 11 ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng, 5 ca trong khu phong tỏa, 11 ca trong khu cách ly. Một số ổ dịch có diễn biến phức tạp, chưa rõ nguồn lây.

Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt cho người dân tham gia xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn xã Tân Hòa , TX.Phú Mỹ. Ảnh: MINH TÂM

Ngày 25/10, huyện Đất Đỏ ghi nhận 2 ca mắc mới trong cộng đồng, là em T.M.B., tổ 11, ấp An Hải, xã Lộc An, đi về từ tỉnh Đồng Nai ngày 24/10, qua test nhanh tại Trạm Y tế xã Lộc An cho kết quả dương tính. Điều tra lịch trình của ca bệnh được biết, lúc 5 giờ 00 phút, sáng 24/10, chị Nguyễn Thị Thu Vân (ngụ Ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) dùng xe máy chở 2 con là: T.M.H. và T.M.B. về đến gần cổng chào TP. Bà Rịa (khoảng 7 giờ 30 phút) gặp V. (em ruột) và giao cho V. chở 2 cháu về tổ 11, ấp An Hải, xã Lộc An. Khi về đến nhà V. có vào nhà để đồ đạc, có gặp ba mẹ và cháu. Sau đó, V. chở 2 cháu T.M.H. và T.M.B. vào trạm y tế xã khai báo y tế và test nhanh, phát hiện cháu T.M.B. dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là T.Q.T. (SN 1993), ngụ tại tổ 8, KP.Tường Thành, thị trấn Đất Đỏ. Ngày 24/10 qua test nhanh phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 (chưa rõ nguồn lây). Ca bệnh này là nhân viên kho hàng Công ty giao hàng Lazada Vũng Tàu, đã được tiêm 1 mũi vắc xin ngày 8/10. Ngày 24/10, anh T. đến Công ty giao hàng Lazada Vũng Tàu làm việc; đến 14h, lấy mẫu test nhanh tại công ty cho kết quả dương tính. Trường hợp này có quá trình di chuyển chủ yếu từ nhà tới cơ quan, tiếp xúc với người cùng cơ quan và người cùng gia đình.

Sau khi phát hiện 2 ca mắc mới tại cộng đồng, BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 huyện đã chỉ đạo các đơn vị lấy mẫu thực hiện xét nghiệm PCR và tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan. Tính đến sáng 25/10, đã truy vết được 8 trường hợp F1, 19 trường hợp F2. Trong số 8 trường hợp F1 mới truy vết có 6 F1 liên quan đến 2 ca mắc mới trên địa bàn huyện; 1 F1 liên quan đến ca mắc là C.V.C. tại phường 12, TP. Vũng Tàu và 1F1 liên quan đến ca mắc V.T.H. tại phường Long Hương, TP.Bà Rịa.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã phong tỏa tạm thời nhà ông N.V.Đ; một phần tổ 8, KP.Tường Thành, thị trấn Đất Đỏ gồm 2 hộ/9 khẩu. Đồng thời thông tin đến địa phương có trường hợp tiếp xúc gần để phối hợp truy vết; đưa các trường hợp F0 đi điều trị và F1 đi cách ly tập trung.

TX.Phú Mỹ ghi nhận 4 ca mắc COVID-19. Trong đó, 1 ca được phát hiện tại chốt khai báo y tế. Cụ thể, ông P.V.B. thường trú tại khu Cầu Xéo, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Sáng 24/10, ông B. đi từ Long Thành xuống địa bàn TX.Phú Mỹ bằng xe 16 chỗ để thăm người nhà tại tổ 3, ấp Phước Thành, xã Tân Hòa. Ông B. có tiếp xúc với 4 người nhà tại xã Tân Hòa. Ngày 24/10, ông B. test nhanh tại điểm test nhanh của Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân chi nhánh tại KP.Song Vĩnh, phường Tân Phước, kết quả dương tính. Kết quả PCR ngày 25/10, ông B. dương tính với chỉ số vi rút CT 12,5.

Một ca được phát hiện tại Công ty Priam ASIA (KCN Mỹ Xuân A2, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ), là anh C.X.Đ. công nhân làm việc tại bộ phận kẹp khô (ST2) của công ty. Anh Đ. ở trọ tại tổ 3, KP.Phú Hà, phường Mỹ Xuân. Ngày 24/10 anh Đ. đến phòng khám đa khoa Mỹ Xuân test nhanh cho kết quả dương tính. Kết quả PCR ngày 25/10 cũng cho thấy anh Đ. dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời khu trọ nơi anh Đ. ở.

Hai ca phát hiện khi đi khám tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa là 2 mẹ con bà L.T.B.Y. và P.T.M.C. Ngày 24/10 do bà L.T.B.T. thấy mệt mỏi nên nói con gái P.T.M.C. chở đi Bệnh viện Bà Rịa khám. Đến bệnh viện thực hiện test nhanh dương tính, PCR dương với chỉ số CT 16,41. Chị C. (con bà Y.) cũng có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với chỉ số CT cao 35,77.

Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 trong khu cách ly tập trung Trường THPT Hòa Hội, đều ở ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp. Nguồn lây nghi ngờ từ 1 người ở TP. Hồ Chí Minh về thăm gia đình ở ấp Phú Bình xã Hòa Hiệp. Trong ngày, địa phương tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng bằng test nhanh cho 101 người sàng lọc cộng đồng, cách ly tại nhà, các chốt kiểm soát, cảng cá Bình Châu. Kết quả không phát hiện ca bệnh.

TP.Bà Rịa ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly tập trung đều là trường hợp F1 của bệnh nhân P.H.L. (44 tuổi, tổ 7, KP.Hương Điền, phường Long Hương). Đó là bệnh nhân P.V.T.N. (10 tuổi, KP.Hương Giang, phường Long Hương) và bệnh nhân H.B.D.K. (11 tuổi, tổ 1 KP.Núi Dinh, phường Kim Dinh).

Trong ngày, 2 địa phương không ghi nhận ca mắc COVID-19 là huyện Châu Đức và Côn Đảo.

NHÓM PV THỜI SỰ