Dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số địa phương

Trong ngày 23/10, dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương; trong đó tập trung vào các đối tượng nguy cơ cao: người trở về từ tỉnh/thành vùng dịch, người làm trong lĩnh vực dịch vụ; tài xế lái xe.

Khu vực phong tỏa trên địa bàn phường Long Toàn, TP. Bà Rịa. Ảnh TUYẾT MAI

TP. BÀ RỊA NHIỀU CA LÂY NHIỄM LÀ NHÂN VIÊN DỊCH VỤ

Ngày 23/10, TP. Bà Rịa ghi nhận thêm 14 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 10 ca ngoài cộng đồng được phát hiện tại các phường Phước Hưng, Kim Dinh và Long Tâm. Cụ thể, 5 ca là người trong cùng gia đình thường trú tại KP. 7, phường Phước Hưng; 3 ca ở tổ 1, KP. Núi Dinh, phường Kim Dinh (trong đó 1 trường hợp bán cà phê tại nhà đã tiêm ngừa 1 mũi vắc xin); 2 ca ở tổ 1, KP. 4, phường Long Tâm đều là nhân viên thẩm mỹ viện. Cũng trong ngày, TP. Bà Rịa ghi nhận 4 mắc COVID-19 trong khu cách ly tập trung.

Lực lượng chức năng thành phố đã nhanh chóng khoanh vùng, điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp liên quan ca mắc ngoài cộng đồng. Đồng thời, tiến hành phun khử khuẩn, phong tỏa diện hẹp và thiết lập chốt kiểm soát đối với các khu vực liên quan đến ca bệnh gồm: một phần tổ 2 Núi Dinh, phường Kim Dinh; 1 phần tổ 2 KP. 7, phường Phước Hưng; 1 phần tổ 4, KP. 1, phường Long Tâm. Lực lượng chức năng cũng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp liên quan; bước đầu truy vết được 38 trường hợp F1 và 136 trường hợp F2.

TX. PHÚ MỸ: GHI NHẬN 22 CA MẮC COVID-19

Ngày 23/10, TX. Phú Mỹ ghi nhận 22 ca mắc COVID-19. Trong đó, 17 ca ngoài cộng đồng, 3 ca trong khu phong tỏa và 2 ca trong khu cách ly tập trung.

Về các ca mắc ngoài cộng đồng, phường Phú Mỹ có 6 ca, trong đó, 2 ca liên quan đến người trở về từ các địa phương khác. Phường Mỹ Xuân có 4 ca là người trong gia đình anh T.V.T., bảo vệ Công ty Prime Asia (VN). Xã Tân Hòa có 4 ca cũng trong gia đình, liên quan đến một ca F0 từ TP. Bà Rịa. Xã Châu Pha có 2 ca liên quan đến ca F0 P.H.L (phường Long Hương, TP. Bà Rịa). 1 ca còn lại được phát hiện tại chốt kiểm soát trên QL 51, là tài xế từ Tiền Giang chở hàng đến BR-VT.

TỪ TP. HỒ CHÍ MINH, BÌNH DƯƠNG VỀ NHÀ, 3 NGƯỜI DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-CoV-2

Ngày 23/10, huyện Châu Đức ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng là người đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, ngày 21/10, anh Đ.A.D (SN 1993) đi xe máy từ TP. Hồ Chí Minh về nhà ở xã Quảng Thành khoảng 18 giờ nhưng không khai báo y tế. Đến 16 giờ ngày 22/10, thanh niên này mới đến Trạm Y tế xã khai báo và test nhanh 2 lần cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, sau đó có kết quả PCR khẳng định dương tính.

Anh D. đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, thời gian tiêm mũi 2 được 36 ngày. Ngoài ra, đi về từ TP. Hồ Chí Minh cùng với anh D., nhưng đi khác xe, còn có chị N.T.N. (SN 1993, ngụ TT. Ngãi Giao), bạn gái anh D. Khi về tại nhà ở TT. Ngãi Giao, chị N. cũng không đến Trạm Y tế khai báo. Hiện chị N. đã được đưa đi cách ly tập trung và khu vực nhà ở cũng bị phong tỏa.

Qua điều tra dịch tễ, lực lượng chức năng đã truy vết được 5 F1 của anh D. gồm: mẹ, chị, cháu trai và 2 người bạn tại xã Quảng Thành. Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2.

Ngày 23/10, huyện Long Điền có 2 ca mắc COVID-19 cộng đồng. Đó là anh N.T.P., thường trú tại KP. Hải An, TT. Long Hải, làm việc tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 9 giờ sáng 22/10, anh P. cùng mẹ là bà N.T.H.D đến Công an TT. Long Hải khai báo y tế và test nhanh có kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu PCR cũng cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ hai là chị P.T.N.T., thường trú tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Lúc 13 giờ ngày 22/10, chị T. đi cùng em ruột là P.T.N.L và hai con ruột là Đ.N.B.H, Đ.N.B.T. từ TP.Hồ Chí Minh về đến Công an TT. Long Hải khai báo y tế. Tại đây, chị T. test nhanh dương tính, 3 người đi chung âm tính. Sau đó, chị T. được lấy mẫu xét nghiệm PCR cũng cho kết quả dương tính.

NHÓM PV THỜI SỰ