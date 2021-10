Đề xuất cho HS học trực tuyến đến hết học kỳ I

Sở GD-ĐT đã đề xuất UBND tỉnh cho HS các cấp học trên địa bàn tỉnh tiếp tục học trực tuyến đến hết học kỳ 1 năm học 2021-2022. Đó là thông tin mới nhất về việc triển khai dạy và học giai đoạn tới vừa được Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Thị Ngọc Châu cung cấp trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

 Phóng viên: Thưa bà, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt nhằm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Vấn đề được quan tâm lúc này là việc dạy và học sẽ được thực hiện như thế nào. Và liệu HS có được tới trường để học tập trực tiếp vào tháng 11 tới hay không?

- Bà Trần Thị Ngọc Châu: Căn cứ tình hình thực tế, để bảo đảm an toàn cho HS và đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên ngành giáo dục, Sở GD-ĐT đã đề xuất UBND tỉnh phương án, kế hoạch tổ chức dạy và học trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 1/11. Theo đó, ngành giáo dục sẽ tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cho HS phổ thông, GDTX đến hết học kỳ I năm học 2021-2022, trừ huyện Côn Đảo tiếp tục dạy học trực tiếp. Riêng cấp học MN, các cơ sở giáo dục sẽ tiếp tục rà soát, vận động phụ huynh đăng ký cho trẻ ra lớp, đồng thời tiếp tục hỗ trợ phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà qua các video hướng dẫn. Như vậy, tháng 11 tới, HS các cấp học vẫn chưa thể quay trở lại trường để học tập trực tiếp.

 Trước đây, Sở GD-ĐT từng dự kiến tháng 11 tới, HS các cấp có thể tới trường học trực tiếp. Vậy điều gì khiến cho mốc thời gian này có sự thay đổi, thưa bà?

- Trong lộ trình mà Sở GD-ĐT công bố tháng 9 vừa qua, HS các cấp học có thể sẽ được tới trường học tập trực tiếp vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, lộ trình cũng nói rõ, để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học, điều này chỉ có thể triển khai khi đáp ứng được những điều kiện nhất định như: cơ sở vật chất, tỷ lệ tiêm vắc xin cho đội ngũ cán bộ quản lý, GV, nhân viên, tình hình dịch bệnh COVID-19 không phát sinh diễn biến mới… Tuy nhiên, đến thời điểm này, qua rà soát, đánh giá việc thực hiện một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/10 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT nhận thấy các điều kiện trên chưa đáp ứng được đầy đủ.

Về cơ sở vật chất, số lượng trường học trên địa bàn tỉnh hiện còn trưng dụng sử dụng làm khu cách ly là 41 trường. Theo kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố sẽ bàn giao các lại các cơ sở này trước ngày 25/10. Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh đang tổ chức đón công dân BR-VT quay trở về địa phương và một số ca bệnh mới phát sinh, nên nhu cầu sử dụng cơ sở cách ly đã phát sinh số lượng lớn. Do đó, tới 30/10 việc bàn giao chưa thể thực hiện được theo kế hoạch.

Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, tỷ lệ cán bộ quản lý, GV, nhân viên đã tiêm mũi 1 đạt 95,3%. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi 2 chỉ đạt 32,68%. Bên cạnh đó, HS phổ thông, GDTX trong độ tuổi quy định chưa được tiêm vắc xin. Do đó chưa bảo đảm an toàn cho các em khi đến trường học tập trực tiếp. Mặt khác, những GV và HS kẹt lại ở ngoài tỉnh do thực hiện giãn cách xã hội đang trở về tỉnh chưa đầy đủ và phải thực hiện cách ly theo quy định nên chưa thể tới trường giảng dạy, học tập.

Đặc biệt, từ ngày 16/10, tỉnh bắt đầu áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời điểm này, nguy cơ lây nhiễm tiềm ẩn rất cao do có một số lượng lớn người trở về từ các địa phương lân cận có dịch, nhất là các tỉnh có số ca mắc COVID-19 cao như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Vì những lý do đó, Sở đã đề xuất cho HS học trực tuyến và học qua truyền hình đến hết học kỳ I năm học 2021-2022.

Sở GD-ĐT đề xuất cho HS trên địa bàn tỉnh tiếp tục học trực tuyến đến hết học kỳ I năm học 2021-2022. Trong ảnh: HS Nguyễn Tấn Kha (lớp 8, Trường THCS Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ) học môn tiếng Anh bằng hình thức trực tuyến.

 Bà đánh giá như thế nào về điều kiện dạy và học trực tuyến hiện nay?

- Đến thời điểm này, tất cả HS phổ thông, học viên tại các trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh đã có đầy đủ thiết bị học tập trực tuyến. Bên cạnh đó, sim và đường truyền đã được VNPT, Viettel, Mobifone hỗ trợ kịp thời và hiệu quả nên các điều kiện dạy và học trực tuyến được bảo đảm. Không chỉ vậy, GV, HS cũng đã thích ứng dần với phương thức học tập trực tuyến. Cùng với việc giảng dạy, các trường phổ thông và trung tâm GDTX đã tập huấn các phần mềm, website để tổ chức cho HS làm kiểm tra trực tuyến như K12Online, Google Meet, OLM, Azota… GV, HS được hướng dẫn sử dụng, làm quen với phần mềm tổ chức kiểm tra đánh giá. Cùng với đó, Sở đã có hướng dẫn cụ thể cho từng cấp học thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá giữa học kì I năm học 2021-2022 trong tình hình thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19 hiện nay.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai dạy và học trực tuyến, ngành cũng sẽ tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm an toàn cho HS khi các em đi học trở lại. Sở GD-ĐT đã thống kê HS từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh (hiện có 97.296 HS phổ thông và trung tâm GDTX) để phối hợp Sở Y tế để đẩy nhanh kế hoạch tiêm vắc xin cho các em.

 Xin cảm ơn bà!

HẢI BÌNH (Thực hiện)