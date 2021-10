Đất Đỏ khẩn trương xử lý ổ dịch ở Công ty Dong In Entech Việt Nam

Ngày 30/10, trên địa bàn huyện Đất Đỏ phát sinh ổ dịch COVID-19 mới tại Công ty TNHH Dong In Entech Việt Nam, xã Long Tân. Xác định nguy cơ phức tạp từ ổ dịch này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Đất Đỏ đã khẩn trương triển khai các biện pháp để xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan rộng ra cộng đồng.

Nhân viên y tế huyện lấy mẫu sàng lọc SARS-coV-2 cho người dân trong khu phong tỏa tại thị trấn Đất Đỏ chiều 30/10.

Xuất hiện chùm ca mắc mới

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Đất Đỏ, ngày 28/10 sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 xã Suối Rao, huyện Châu Đức về ca nhiễm D.T.T.T là công nhân làm tại chuyền F, xưởng A, Công ty TNHH Dong In Entech Việt Nam, ngay trong ngày 29/10, huyện Đất Đỏ đã tiến hành truy vết, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-coV-2 đối với toàn bộ công nhân công ty này và người thân của công nhân. Tính đến ngày 31/10, qua xét nghiệm sàng lọc đã ghi nhận 27 trường hợp F0, trong đó có 20 F0 là công nhân công ty và 7 F0 là người nhà của công nhân. Trong số các ca mắc có 5 trường hợp công nhân là người đến từ các địa phương khác gồm: huyện Xuyên Mộc, TP. Bà Rịa, huyện Long Điền.

Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo các lực lượng và địa phương nơi có ca mắc triển khai các biện pháp khoanh vùng dịch tễ, điều tra truy vết. Qua điều tra, xác minh thông tin, tính đến ngày 31/10 đã truy vết được 273 trường hợp F1, 81 trường hợp F2 và 24 trường hợp F3. Đồng thời triển khai phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực Công ty TNHH Dong In Entech Việt Nam, các hộ dân xung quanh công ty và hộ gia đình của các ca nhiễm; phong tỏa tạm thời Công ty TNHH Dong In Entech Việt Nam và các địa phương nơi có ca mắc; lập chốt và bố trí lực lượng giám sát chặt chẽ việc thực hiện phong tỏa.

Không để dịch lây lan trên diện rộng

Từ sau khi thực hiện các biện pháp nới lỏng theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và văn bản chỉ đạo của tỉnh, việc đi lại của người dân đã thuận lợi hơn. Tuy nhiên, do tình hình dịch ở các địa phương lân cận còn diễn biến phức tạp nên nguy cơ tiềm ẩn dịch xâm nhập từ ngoài tỉnh vào là rất cao. Từ đầu tháng 10 đến nay, trên địa bàn huyện xuất hiện 3 chùm ca mắc mới gồm: Chùm ca liên quan đến Xí nghiệp chế biến hải sản Lộc An, chùm ca liên quan đến người lao động làm việc tại Công ty giao hàng Lazada Vũng Tàu và mới nhất là chùm ca liên quan đến Công ty TNHH Dong In Entech Việt Nam. Trong đó, 2 chùm ca liên quan đến công ty, nhà máy cho thấy, nguồn lây đều đến từ bên ngoài. Khi dịch xâm nhập từ bên ngoài vào DN rất dễ lây lan do đây là nơi tập trung đông lao động, nếu không nhanh chóng dập dịch sẽ rất khó kiểm soát và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, do tạm thời bị phong tỏa.

Xác định chuỗi lây nhiễm mới tại Công ty TNHH Dong In Entech Việt Nam còn phức tạp, trong 7 ngày đầu, huyện thực hiện test nhanh và PCR 3 lần theo nguyên tắc phong tỏa hẹp lấy mẫu rộng để kịp thời phát hiện F0, F1. Đồng thời, tiếp tục truy vết, kiểm soát nguồn lây, không để dịch lan rộng. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các địa phương có ca mắc thành lập tổ hậu cần, trao các gói an sinh đến người dân trong thời gian phong tỏa; lập nhóm zalo để kết nối, hỗ trợ người dân, thành lập tổ y tế để hỗ trợ người dân các vấn đề về sức khỏe.

Ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Đất Đỏ cho biết, huyện đã chỉ đạo các địa phương, DN không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. Các KCN, CCN, DN phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc tự đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện test định kỳ cho công nhân theo quy định. Khi có dịch phải bình tĩnh phối hợp với địa phương khoanh vùng, dập dịch không để lây lan rộng trong nhà máy, cộng đồng và sớm đưa nhà máy trở lại hoạt động tránh để đứt gẫy chuỗi sản xuất. “Trước mắt, huyện đã yêu cầu Công ty TNHH Dong In Entech Việt Nam rà soát nắm thông tin của tất cả công nhân, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát định kỳ theo quy định, trong đó chú trọng đến các đối tượng có nguy cơ cao để chủ động kiểm soát; đồng thời ngày 3/11 tới thực hiện tiêm vắc xin mũi 2 cho toàn bộ công ty. Trong tuần tới, huyện sẽ làm việc với các DN có trên 100 lao động để tập huấn, hướng dẫn các phương án phòng chống dịch và tổ chức diễn tập cách phát hiện, khoanh vùng, xử lý khi có F0 trong DN”, ông Lê Văn Hòa nói thêm.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU