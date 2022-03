Five Star Group tìm kiếm biểu tượng kiến trúc cho TP. Vũng Tàu

Hội đồng giám khảo trao giải cho đơn vị đoạt giải nhất thiết kế biểu tượng kiến trúc biển cho dự án Five Star Poseidon - FINKO Archiect.

Ngày 7/3, thông tin với phóng viên Báo BR-VT, ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group), chủ đầu tư 2 dự án khách sạn - căn hộ 5 sao tại TP.Vũng Tàu (gồm Five Star Poseidon, số 57-59 Thùy Vân và Five Star Odyssey, số 165 Thùy Vân) cho biết:

Sau 1 ngày thi tuyển nghiêm túc (6/3), từ 6 đồ án, hội đồng giám khảo đã chọn được 3 đồ án thiết kế mang tầm biểu tượng kiến trúc cho 2 dự án trên. Tập đoàn cũng trao 1 giải nhất cho đơn vị tư vấn thiết kế dự án Five Star Poseidon và đồng giải nhất cho 2 đơn vị tư vấn thiết kế dự án Five Star Odyssey.

2 dự án khách sạn - căn hộ 5 sao Five Star Poseidon và Five Star Odyssey đều nằm trên nằm trục đường Thùy Vân, tuyến đường chính của Bãi Sau với một bên là bãi biển trải dài thơ mộng và bên kia đô thị hiện đại. Dự án Five Star Poseidon có tổng chiều cao 185m gồm 3 tầng hầm và 43 tầng nổi; Dự án Five Star Odyssey có tổng chiều cao 196,5 m gồm 3 tầng hầm và 50 tầng nổi. Tổng mức đầu tư của hai dự án trên khoảng 8.000 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Mười cho biết thêm, với chiều cao nổi bật như vậy, tập đoàn phải thi tuyển để tìm được thiết kế biểu tượng làm điểm nhấn kiến trúc cho trục đường Thùy Vân và ghi dấu ấn kiến trúc trên bản đồ Quy hoạch, Kiến trúc của Việt Nam và thế giới.

“Trong tháng 3, tập đoàn sẽ tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn chỉnh sửa một số chi tiết bản thiết kế theo góp ý của Hội đồng giám khảo, sau đó sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt đồ án thiết kế 1/500 và tiến hành xin cấp phép xây dựng. Chúng tôi phấn đấu hoàn tất thủ tục và khởi công hai công trình trên trong quý III/2022”, ông Trần Văn Mười cho biết.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA